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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين يوجه بسرعة تطوير فروع النيل والإسكندرية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 15 مايو 2025 04:13 مساءً - محمد أحمد _ وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، شركتي النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، بسرعة الانتهاء من تطوير الفروع المستهدفة ضمن الخطط الموضوعة، مع تعزيز التنسيق بين الشركات القابضة والتابعة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
أكد الوزير، خلال اجتماعه مع قيادات الشركتين، على أهمية الدور الذي تقوم به شركات المجمعات الاستهلاكية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة الالتزام بضوابط الجودة، وتكثيف المعروض من السلع بأسعار عادلة.
استعرض ” فاروق” خلال الاجتماع موقف توافر السلع الأساسية والاستراتيجية داخل المجمعات الاستهلاكية، ومدة الكفاية، كما اطلع على خطط تطوير الفروع من حيث البنية التحتية، ونُظم العرض والتخزين، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
من جانبهم، أكد الحضور التزامهم الكامل بتوجيهات الوزارة، كما استعرضوا التحديات الراهنة وخطط التطوير الجارية، مشيرين إلى توافر السلع بكميات كافية، ووجود مخزون استراتيجي يغطي الاحتياجات لعدة أشهر.
تأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة المستمرة من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان كفاءة الأداء، وجودة الخدمة، وانتظام العمل في المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.
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