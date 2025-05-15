نعرض لكم الان تفاصيل خبر أنجلو جولد تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 15 مايو 2025 04:13 مساءً - أكد ألبيرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة “أنجلو جولد أشانتي“، أن الشركة تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه وفقًا للسوابق فإنه يُتوقع وجود مواقع أخرى جاذبة للاستثمارات مماثلة لمنجم السكري في مصر.

وتناول كالديرون خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، عرض البيانات الأساسية عن نشاط الشركة سواء على مستوى مصر أو مختلف دول العالم التي تستثمر فيها الشركة، مؤكدًا أن مصر إحدى الدول التي تُعد ذات أولوية لاستثمارات الشركة.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة وحرصها على دعم استثمارات شركة “أنجلو جولد أشانتي” في مصر، لافتا إلى أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد أن مصر لديها احتياطيات أخري على الأرجح مماثلة لمنجم السكري.

وخلال الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بجهود شركة “أنجلو جولد أشانتي”، للاستثمار في منجم السكري خلال الفترة الماضية، معرباً عن تطلعه لقيام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات في منجم السكري خلال الفترة القادمة.

كما أعرب رئيس الوزراء، عن رغبته في التعرف على أي ملاحظات أو معوقات لدى الشركة من الممكن ان تواجهها خلال قيامها بأنشطتها المختلفة، وذلك لسرعة العمل على حلها وإزالتها، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وزيادة معدلات الإنتاج من منجم السكري.

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وخلال الاجتماع، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة “أنجلو جولد أشانتي” بجهود الحكومة المصرية ودعمها المستمر للمستثمرين في مجال التعدين، مؤكدا أن ذلك التوجه هو ما ترك انطباعا إيجابيا لديهم، من خلال ما لمسوه من تواصل مستمر بين الشركة ووزارة البترول.

بدوره، أشاد المهندس كريم بدوي بجهود الشركة للاستثمار في منجم السكري، مؤكدًا دعم الوزارة للشركة واستثماراتها.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة تسهيل مختلف الإجراءات الخاصة بعمل الشركة بما في ذلك سرعة منح التأشيرات والاقامات الخاصة بالعاملين الأجانب بها.

حضر الاجتماع، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والجيولوجى ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، واألبيرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة “أنجلو جولد أشانتي” AGA، والمهندسة هدي منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب.