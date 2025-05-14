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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نستهدف توطين مختلف الصناعات في المنطقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 09:13 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تتجه نحو توطين مختلف الصناعات في القطاعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفتح آفاق للتصدير للأسواق العالمية المتنوعة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الجولة الموسعة التي قام بها بمناطق التطوير الخاضعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتي تأكيداً على اهتمام الدولة البالغ بهذه المنطقة الواعدة، والنظر إليها كمحرك رئيس لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحقيق التنمية المستدامة اقتصاديًّا من خلال إقامة مشروعات كبرى في قطاعات متنوعة؛ صناعية، ولوجستية، وخدمية، وكذا تعزيزاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة في تطوير جميع الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، بالشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة، وكذلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال مطورين صناعيين ومستثمرين بالموانئ والمناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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