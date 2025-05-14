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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تنفي تحصيل رسوم عبور السفن قناة السويس بالجنيه من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 08:14 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد بشأن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في “قناة السويس” بالجنيه المصري.
وأكد المركز أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، وأن ما تم تداوله لا يمت للواقع بأي صلة، وأن تحصيل رسوم عبور السفن يتم كما هو معمول به بالعملات الأجنبية، من دون أي تغيير في النظام المتبع عالميا.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن العمل بهذا النظام يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم العبور في قناة السويس تشمل: (الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والين الياباني، والدولار الكندي، والكرون السويدي، والكرون الدنماركي، والكرون النرويجي، والفرنك السويسري، واليوان الصيني).
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