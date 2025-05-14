أوبك تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في 2025

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 07:16 مساءً - سي ان بي سي _ خفضت منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.9%، في حين أبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 عند مستوى 3.1%.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الصيني، أبقت المنظمة على تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.6% لعام 2025، و4.5% للعام التالي.

ورفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% في 2025، و2.1% في 2026، في إشارة إلى تحسّن نسبي في أداء الاقتصاد الأكبر عالمياً.

وفي ما يخص سوق النفط، ثبتت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2025 عند 1.3 مليون برميل يومياً.

وأشارت إلى أن الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيشهد نمواً محدوداً بنحو 100 ألف برميل يومياً، في حين من المتوقع أن يسجل الطلب من الدول غير الأعضاء نمواً بواقع 1.2 مليون برميل يومياً.

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كما ثبتت «أوبك» توقعاتها للطلب على نفط دول إعلان التعاون عند 42.6 مليون برميل يومياً في عام 2025، بينما رفعت التقديرات للعام 2026 إلى 42.9 مليون برميل يومياً، ما يعكس استمرار الاعتماد على إنتاج هذه الدول لتلبية الطلب المتزايد.