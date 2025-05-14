بالشراكة مع قرة .. “هوتاماكي إيجيبت” تحصد الرخصة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 06:18 مساءً - شاهندة إبراهيم – حصلت شركة هوتاماكي إيجيبت على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء المصري لإنشاء مصنعها الجديد لإعادة تدوير الورق (Wastepaper) وإنتاج وتوزيع عبوات الألياف الخشنة، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، ضمن منطقة CPC الصناعية، وباستثمارات تبلغ 1.47 مليار جنيه.

ويقام المشروع على مساحة نحو 22,000 متر مربع، ويُعد من أكبر استثمارات الشركة الفنلندية في المنطقة، ويأتي تتويجًا لشراكة إستراتيجية ممتدة منذ عام 2000 بين هوتاماكي OYJ العالمية والمهندس أيمن قرة، الذي يساهم في هيكل مؤسسي المشروع، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع الجديد في أغسطس 2026، ويوفر أكثر من 61 فرصة عمل مباشرة، ويعتمد على أحدث تقنيات إنتاج الألياف المصبوبة لتصنيع عبوات صديقة للبيئة مثل كرتون البيض، وصناديق الفاكهة، وحوامل الأكواب من الألياف المعاد تدويرها، لتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي.

صرّح المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار قائلًا: “شراكتنا الممتدة مع هوتاماكي منذ أكثر من عقدين أثمرت عن مشروعات صناعية متطورة تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، ومنح الرخصة الذهبية لمشروع هوتاماكي الجديد يعكس دعم الدولة للمستثمرين الجادين، ويؤكد على نجاح إستراتيجية قرة في جذب الاستثمارات العالمية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في السوق المصرية”.

وتعد تلك الاستثمارات شهادة ثقة في السوق المصرية الذي يمثل بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، خصوصًا في ظل التيسيرات الحكومية الداعمة للمشروعات الصناعية الإستراتيجية، كما تمثل الشراكة الطويلة بين هوتاماكي والمهندس أيمن قرة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المستثمر المحلي والخبرة العالمية، مما يجعل من المصنع الجديد محطة مهمة لتعزيز مكانة هوتاماكي في حلول التغليف المستدام في الشرق الأوسط.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتعتبر الرخصة الذهبية أداة رئيسية لدعم المشروعات ذات الأولوية القومية، حيث تمنح موافقة شاملة لتأسيس وتشغيل وإدارة المشروع، بما في ذلك تراخيص البناء والتشغيل، وتتيح العديد من الحوافز الإدارية والاستثمارية التي تُسرّع من وتيرة التنفيذ.

ومع منحها هذه الرخصة، تنضم “هوتاماكي إيجيبت” إلى قائمة تضم أقل من 50 مشروعًا حاصلة على هذه الرخصة منذ إطلاقها في 2017 من بين أكثر من 300 طلب، ما يعكس مكانة المشروع وأهميته الإستراتيجية.