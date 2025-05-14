نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيجاس تتعاون مع هاربور إنرجي للتوسع في عمليات استكشاف الغاز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 05:15 مساءً - شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة هاربور إنرجي للتوسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج في حقل غاز دسوق الواقع بمنطقة امتياز دلتا النيل.

تم الاتفاق على مساحة إضافية من الأراضي ببنود اتفاقية تجارية محسّنة، وبموجب هذه الاتفاقية تمنح الشركة المشتركة “دسوكو” الحق في إنتاج الغاز الطبيعي بموجب هذه الشروط الجديدة، مع الالتزام بزيادة أنشطة الحفر ضمن منطقة الامتياز الموسّعة.

وسيدعم الإطار المحسّن للاتفاقية زيادة أنشطة الحفر ضمن امتياز دسوق القائم والمساحة الجديدة الممنوحة، مما يعزز فرص النمو المستدام وزيادة الانتاج في المنطقة.

وقع الاتفاقية المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والمهندس سامح صبري، المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعقب مراسم التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركة هاربور إنرجي واحدة من أفضل الشركات التى تعمل بصورة جيدة في مصر، ولها استثمارات كبيرة ونسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى المزيد من التعاون لزيادة الإنتاج، لافتاً إلى الوزارة مستمرة في دعم هذه الشراكة التى ستحقق مكاسب لكلا الطرفين من خلال تحقيق اكتشافات جديدة ووضعها على الإنتاج.

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وأكد المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق الامتياز في مصر من خلال تنفيذ حزمة حوافز للشركاء الأجانب.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس التعاون المثمر مع هاربور إنرجي لزيادة الإنتاج، وأننا نتطلع إلى نتائج استكشافية في المساحة التوسعية الجديدة، وتحقيق احتياطيات جديدة من البترول والغاز والعمل على تنميته مستقبلاً .

ومن جانبه، رحّب مهندس سامح صبري – المدير الإقليمي لهاربور إنرجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وأنه يُعد خطوة لتوسيع أنشطتنا وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات مصر من الطاقة، ووجه الشكر للمهندس كريم بدوي على دعم الوزارة للشركة والتعاون مع شركة إيجاس والذي ساهم في زيادة استثمارات الشركة لزيادة الإنتاج.

ويقع مشروع الغاز البري في دسوق في دلتا النيل وتديره شركة “دسوكو”، وهو مشروع مشترك بين شركة فنترشال ديا نايل التابعة لهاربور إنرجي والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ومنذ بدء مرحلة الإنتاج الأولى في عام 2013، لعبت الشركة دورًا رئيسيًا في دعم احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ، كما حققت الشراكة بعداً وأداءً بيئيًا قويًا ، حيث نجحت “دسوكو” في القضاء على الحرق الروتيني في منطقة دسوق وخفض كثافة انبعاثات الغازات الضارة بشكل كبير .

وفي أواخر عام 2022، حققت شركة هاربور إنرجي اكتشافًا للغاز في منطقة استكشاف شرق دمنهور الواقعة غرب امتياز تطوير دسوق في دلتا النيل البرية. وبفضل قرب الاكتشاف من المحطة المركزية في دسوق، تم ربطه بالإنتاج بسرعة، وبدأ الإنتاج في سبتمبر 2023. وتقوم شركة هاربور إنرجي بتشغيل المشروع بنسبة تبلغ 80%، بينما تمتلك شركة “إينا – إندستريا نافتا” نسبة ال 20% المتبقية.

ومن المتوقع أن تسهم مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع المساهمة في أمن الطاقة الوطني والتنمية الاقتصادية.