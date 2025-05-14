نعرض لكم الان تفاصيل خبر “سكاي للموانئ” تعلن بدء تشغيل المرحلة الأولى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 03:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة سكاي للموانئ (Sky Ports) بدء تشغيل المرحلة الأولى لمحطة متعددة الأغراض لتداول بضائع الصب الجاف والبضائع العامة وصوامع الأسمنت الصب، بميناء شرق بورسعيد، بطاقة تشغيلية 8.5 ملايين طن سنويًا، وباستثمارات تصل إلى 65 مليون دولار.

جاء هذا الإعلان خلال زيارة المنطقة الاقتصادية التي قام بها د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قال طارق حسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سكاي للموانئ: “نحن ملتزمون بتطبيق المعايير العالمية في إدارة وتشغيل الموانئ. ونسعى لتوفير مرافق وخدمات متكاملة بمواصفات فنية عالية، مما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ويقوي قدرتنا التنافسية على المستوى الدولي، حيث ترتكز رؤيتنا على تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية محورية تتمتع بأعلى مستويات الإنتاجية، عبر تعزيز قدراتنا بإدخال أنظمة حديثة تتيح إدارة الموانئ بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة”.

وأضاف حسين أن الشركة نجحت بالتعاون مع إدارة ميناء شرق بورسعيد في تقليل زمن انتظار السفن ليصل إلي 4-5 ساعات.

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كما نجحت الشركة أيضا في زيادة معدلات الشحن، مما ساهم في تسريع الأعمال وتحسين تدفق البضائع بكفاءة عالية، موضحا أن شركة سكاي ساهمت في رفع معدلات الشحن لسفن الصادر إلى متوسط 31 ألف طن يوميًا، ولسفن الوارد بمعدلات تصل إلى 15 ألف طن يوميًا، مما أدى إلى توفير من 11 إلى 15 مليون دولار سنويًا على شركات التصدير والاستيراد، وحققت عوائد تقدر بحوالي 14.5 مليون دولار لهيئات الدولة.

وأشار إلى أن محطة ميناء شرق بورسعيد تمتد على مساحة 380 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 900 متر، مما يعكس التزام الشركة بتنمية البنية التحتية البحرية وتوفير فرص عمل جديدة، حيث تم توفير أكثر من 550 فرصة عمل دعماً لجهود التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن محطة ميناء شرق بورسعيد قد استلمتها شركة سكاي للموانئ في فبراير 2024 لبدء التشغيل التجريبي لمدة عام.

وخلال العام الأول من التشغيل التجريبي للمرحلة الاولى، حققت الشركة تداولاً بلغ 7.61 مليون طن، مقارنةً بالمستهدف وهو مليوني طن.

من جانبه، قال المهندس عمر البدرى، العضو المنتدب لمجموعة سكاي للموانئ، إن بدء التشغيل المرحلة الاولى لمحطة شرق بورسعيد يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز دور مصر كمركز لوجستي محوري في المنطقة، وذلك نتيجة الالتزام بإدخال أحدث التقنيات، ورفع كفاءة العمليات، مما يسهم في تقليل تكاليف النقل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن تم بناء وتشغيل محطة شرق بورسعيد وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مما يجعلها تضاهي مثيلاتها في الموانئ العالمية من حيث النواحي التصميمية، والقدرات التشغيلية للمعدات والمساحات التخزينية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وقع قانون رقم 164 لسنة 2023 بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة سكاي للموانئ بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.