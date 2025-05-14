نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% بعد خفض الرسوم الجمركية بين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 01:15 مساءً - سي إن بي سي_ صعدت أسعار النفط الخام بأكثر من 2.5% خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بخفض مؤقت في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وتقرير تضخم في الولايات المتحدة أفضل من المتوقع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.57% إلى 66.63 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.72 دولار أو 2.78% لتسجل عند التسوية 63.67 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

وكان الخامان القياسيان شهدا ارتفاعاً بنحو 4% أو أكثر خلال تعاملات اليوم السابق بعد اتفاق أميركي صيني على تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية على الواردات لمدة 90 يوماً على الأقل، مما عزز أيضاً أسهم وول ستريت والدولار.

وقال الشريك في شركة Again Capital، جون كيلدوف: “لم نشارك بقدر ما شاركت الأسواق الأخرى أمس في طفرة الصين، لذا فإننا نلحق بالركب اليوم”.

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وأضاف: “كما أن بيانات هذا الصباح تمنح الاحتياطي الفدرالي مجالاً للبدء في اتخاذ بعض الخطوات”.

يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية التي صدرت يوم الثلاثاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% خلال شهر أبريل على أساس سنوي، لكنه يعتبر أقل وتيرة زيادة سنوية خلال أربعة أعوام، مما أدى ببنوك وول ستريت مثل جي بي مورغان تشيس JPMorgan Chase، وباركليز Barclays إلى خفض توقعاتها بحدوث ركود للاقتصاد الأميركي خلال الأشهر المقبلة.

ومن المرجح أن يستقبل مجلس الاحتياطي الفدرالي تباطؤ وتيرة التضخم ببعض الارتياح، تزامناً مع إبقائه على معدل الفائدة المرجعي دون تغيير منذ آخر خفض له في ديسمبر.

وأوقف الفدرالي تخفيضات معدلات الفائدة في ظل مخاوف من أن الحرب التجارية قد تعيد إشعال فتيل التضخم.

من جانبه، قال كبير المحللين في مجموعة Price Futures، فيل فلين: “جميع الأرقام اليوم إيجابية. رقم التضخم والبيانات الاقتصادية داعمة للغاية”.

في سياق آخر، قررت منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بتحالف “أوبك+”، في وقت سابق، رفع صادرات النفط خلال شهري مايو، ويونيو، وهو ما يراه البعض أنه قد يحد من زيادة أسعار النفط.

ورفعت مجموعة أوبك+ إنتاج النفط بأكثر من المتوقع منذ شهر أبريل، ومن المرجح زيادة إنتاجها خلال شهر مايو بمقدار 411 ألف برميل يومياً.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر لوكالة أنه من المتوقع استقرار إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين خلال شهر يونيو، بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام خلال الشهر السابق، بعد قرار مجموعة أوبك+ برفع الإنتاج.

على جانب آخر، هناك إشارات بشكل عام إلى مواصلة قوة الطلب على الوقود المكرر.

وقال محللون في JPMorgan عبر مذكرة: “على الرغم من تدهور توقعات الطلب على النفط الخام، لا يمكن تجاهل الإشارات الإيجابية من أسواق الوقود”.

وأضافوا: “على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام العالمية بنسبة 22% منذ ذروتها في 15 يناير، فإن أسعار المنتجات المكررة وهوامش التكرير ظلت مستقرة”.

وذكر المحللون أن تراجع طاقة التكرير – خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا – يؤدي إلى تضييق توازن البنزين والديزل، مما يزيد الاعتماد على الواردات ومن قابلية ارتفاع الأسعار أثناء الصيانة والانقطاعات غير المخطط لها.