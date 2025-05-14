مصر ترحب بتأكيد ترامب على حق الفلسطنيين في مستقبل أفضل وتدعو…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 01:15 مساءً - رحبت مصر بتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، فى كلمته التى ألقاها اليوم خلال زيارته الحالية إلى السعودية، على حق الشعب الفلسطيني في مستقبل أفضل.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، تطلع مصر إلى أن تسهم الجولة الخليجية الهامة التى يقوم بها الرئيس الامريكى إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والإفراج عن الرهينة الامريكى بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، فى إحراز تقدم على صعيد وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الذى يستحق بالفعل مستقبلا افضل في أرضه ووطنه.

وتعول مصر على قيادة الرئيس ترامب لتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمى، تتويجاً لجهوده التى تهدف إلى إحلال السلام الدائم وتحقيق الاستقرار الاقليمى.

وشددت مصر على ضرورة مساندة جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية لتحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية الى غزة، تمهيداً لتنفيذ الخطة العربية للتعافى المبكر واعادة الإعمار.

كما حثت الدولة المصرية جميع الأطراف على عدم عرقلة هذه الجهود، بما يستجيب لتطلعات وحقوق شعوب المنطقة فى السلام والرخاء والتنمية، بما فى ذلك حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.