نعرض لكم الان تفاصيل خبر التخطيط: محافظة القاهرة تستحوذ على 21% من الاستثمارات العامة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 10:16 صباحاً - دوت الخليج_ أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يستعرض خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2025/24 لمحافظة القاهرة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في نسختها المُحدثة، تنطلق من ركيزة أساسية تتمثل في كون «الإنسان محور التنمية»، مؤكدة أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال “خطة المواطن”، يمثل خطوة أساسية في ضمان المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات “التخطيط التشاركي” وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط، إلى دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، فضلًا عن إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، بالإضافة إلى توضيح العائد التنموي لخطط التنمية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وسد الفجوات التنموية المكانية.

وتطرقت إلى ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/24 على المستوى القومي والتي تضمنت استثمارات كلية بـ 1987 مليار جنيه، تبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3%، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7%، مضيفة أن الخطة تتضمن توجيه 14 % من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75 % لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20 % للتنمية البشرية والاجتماعية، 5 % من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 %، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13%، ومُعدل بطالة 7 %.

الاستثمارات العامة بمحافظة القاهرة‏

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وأشارت المشاط إلى أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمحافظة القاهرة في خطة 2025/24 بلغت 100.5 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات بالمحافظة 1284 مشروعًا تنمويًا تمثل 21% من الاستثمارات العامة الموزعة.

ولفتت إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة؛ لينال قطاع النقل 38.5 مليار جنيه بنسبة 38%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 16.5 مليار جنيه بنسبة 16.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي بـ10 مليار جنيه، التعليم العالي بـ 5.8 مليار جنيه، والصحة بقيمة 4.5 مليار جنيه، والتنمية المحلية بقيمة 3.4 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـ 15.6 مليار جنيه.

وتناول تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات الخطة وأبرز مشروعاتها في القطاعات المختلفة، حيث استهل التقرير المستهدفات بمجال النقل بعدد مشروعات بلغ 22 مشروع، حيث تستهدف الخطة تطوير نظم نقل آمنة ومستدامة” من خلال توجيه 38.5 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل، وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات، والتي تمثلت في استكمال القطار الكهربائي (عدلي منصور/العاشر من رمضان/العاصمة الإدارية الجديدة)، إعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق، استكمال خط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال تطوير قطارات الخط الثاني (القاهرة/الجيزة/القليوبية).

وفيما يخص قطاع الإسكان، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف “إتاحة السكن اللائق” من خلال توجيه 16.5 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان، حيث تمثلت أهم المستهدفات التنموية لخطة 2025/24، في توجيه نحو 5 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأشار التقرير إلى أبرز المشروعات، والتي تضمنت استكمال البرنامج القومي للإسكان بمدينة بدر، استكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو.

وفي مجال التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، أوضح التقرير أن الخطة تستهدف “الارتقاء بمنظومة التعليم” من خلال توجيه 10 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي، وإنشاء وتطوير 1506 فصل، وتوجيه 5.8 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم العالي، وتناول التقرير أبرز المشروعات والتي تضمنت استكمال إعادة تأهيل المدارس، وإنشاء وتجهيز فصول مدارس متميزة، استكمال إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية بالقاهرة، استكمال إنشاء مجمع جراحات الأطفال بمستشفى الأطفال، استكمال تجهيزات مستشفى عين شمس التخصصي، تطوير ورفع كفاءة مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد.

وعن قطاعي الصحة والتنمية المحلية، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الخطة تستهدف إتاحة خدمات صحية متميزة” من خلال توجيه 4.5 مليار جنيه، فضلًا عن “تعزيز التنمية المكانية والمحلية” من خلال توجيه 3.4 مليار جنيه لتطوير خدمات التنمية المحلية، وتمثلت أبرز مشروعات القطاعين وفقًا للتقرير في استكمال تطوير وتجهيز أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إحلال وتجديد مستشفى حلوان العام، استكمال إنشاء المدينة الطبية المتكاملة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج، فضلًا عن مشروعات التنمية المحلية والمتضمنة استكمال التطوير الحضاري للمنطقة الجنوبية (الأسمرات 1،2،3).

كما تم استكمال التطوير الحضاري للمنطقة الشرقية (أهالينا 1،2 – المحروسة 1،2)، رصف القطاعات التالفة في الأوتوستراد بالمنطقة الجنوبية، إعادة رصف القطاعات التالفة بكوبري النيل في المنطقة الشمالية والغربية والجنوبية بطول 5500م، استكمال إحلال وتجديد كوبري سيارات الأميرية بالسواح.