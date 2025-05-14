وزير الاستثمار يترأس وفد مصر في إجتماعات الدورة الخامسة عشر…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 09:18 صباحاً - محمد أحمد_ توجه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعاصمة الروسية موسكو، لترأس الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي تعقد خلال يومي 13-14 مايو الجاري.

وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

ومن المقرر أن يلتقي المهندس حسن الخطيب، بـ”أنطون ألخانوف”، وزير الصناعة والتجارة بدولة روسيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وكذا استعراض السياسات الاقتصادية الحالية للدولة والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

كما أنه من المقرر أن يشارك الخطيب باجتماع مائدة مستديرة مصري روسي يضم عدداً من رؤساء الشركات وممثلي دوائر الأعمال بدولة روسيا والمهتمين بالاستثمار بالسوق المصري، لعرض فرص الاستثمار في مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الروسية للسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وسيشارك الوزير بورشة عمل للترويج للمنطقة الصناعية الروسية في مصر بحضور عدد من ممثلي الشركات الروسية.