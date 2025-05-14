نعرض لكم الان تفاصيل خبر السفارة التركية: افتتاح مصنع شركة حياة باستثمارات تصل إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 مايو 2025 12:18 صباحاً - سمر السيد_ أعلنت السفارة التركية بالقاهرة افتتاح المصنع الجديد لشركة حياة مصر للمنتجات الصحية في منطقة العين السخنة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إضافة الى عدد من كبار المسئولين المصريين وممثلين كبار للشركة وسفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن.

وبهذا تكون شركة حياة مصر للمنتجات الصحية التي تعمل في السوق المصرية منذ عام 2012 رفعت إجمالي استثماراتها في مصر إلى 632 مليون دولار، حيث تعمل مصانع الشركة في العين السخنة و6 أكتوبر.

وقال السفير صالح موطلو شن، إنه كان شرفًا كبير حضور الوزراء مصطفى مدبولي و والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة الافتتاح.

وفي كلمته الافتتاحية قال المدير العام لشركة حياة مصر للمنتجات الصحية شنول كسراوغلو إن الشركة استثمرت 53 مليون دولار في عام 2024، وفي عام 2025، واصلت الشركة ضخ استثمارات بقيمة 53 مليون دولار وبهذا وصل اجمالي الاستثمارات الى 632 مليون.

وأوضح المدير العام أن شركة حياة مصر للمنتجات الصحية تركز على التصدير، ويعمل بالشركة ما يقرب من 3500 عامل مصري في منشآتها التي تغطي مساحة تقدر بنحو 480 ألف متر مربع بمنطقتي العين السخنة والسادس من أكتوبر، وتنتج حفاضات الأطفال والمناديل المبللة والتغليف المرن ومنتجات العناية النسائية.

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وأشار السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، إلى أن وجود الشركات التركية في مصر له طابع استراتيجي، وقال إنه على ثقة في أن أنشطتها الاقتصادية ستستمر في التوسع بما يعود بالنفع على البلدين والمستهلكين.

وأكد أن تركيا ومصر تتلاحم وتنموا سويا وان مصر تحظى بمكانة مهمة في البعد الخارجي لاستراتيجيتها التقدمية والتنموية.

وفي هذا السياق، أعرب شن عن تقديره للتوسع المربح للجانبين للشركات التركية ذات الحضور العالمي، مثل شركة حياة مصر للمنتجات الصحية، في كل من السوق المصرية المتنامية والسوق الإقليمية بتكنولوجيتها العالية وإنتاجها على نطاق واسع ونهجها عالي الجودة.

كما أشار إلى تميز ميناء العين السخنة المستمر في التوسع وإمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الخليج وشرق أفريقيا.

وتوقع السفير شن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار هذا العام، مضيفًا أن الاستثمارات التركية مستمرة في التوسع والنمو في مصر.