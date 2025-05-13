نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تخفض الرسوم الجمركية على الشحنات الصينية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 06:14 مساءً - العربية نت _ خفضت الولايات المتحدة الحد الأدنى للرسوم الجمركية المفروضة على الشحنات الصينية من 120% إلى 54%، مع تثبيت رسم بقيمة 100 دولار، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، 14 مايو، وفقًا لأمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض أمس الإثنين.

وأعلنت واشنطن وبكين، الإثنين، عن تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يوما في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي وأثارت قلق الأسواق المالية.

وكشف الجانبان عن إنشاء آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات التجارية، وفقا لـ””.

ومنذ توليه منصبه في يناير، رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأمركيون على البضائع الصينية إلى 145%، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى والرسوم التي فرضتها إدارة بايدن.

وردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لمصنعي الأسلحة والسلع الاستهلاكية الإلكترونية في الولايات المتحدة، ورفعت الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%.

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وأدى الخلاف المتعلق بالرسوم الجمركية إلى توقف حركة التجارة الثنائية التي تبلغ قيمتها نحو 600 مليار دولار، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد، وأثار مخاوف من الركود التضخمي، وأدى إلى تسريح بعض الموظفين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحافيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف يوم الإثنين، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100 نقطة مئوية إلى 10%.

وأعلن بيسنت، عن خفض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30% لـ90 يوما. فيما أعلنت الصين خفض التعريفات الجمركية على أمريكا من 125% إلى 10% لمدة 90 يوماً.

ومن المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ “بحلول 14 مايو/أيار.

وقال بيسنت: “مثل البلدان مصالحهما الوطنية على أكمل وجه. لدينا مصلحة في تحقيق تجارة متوازنة، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك”، وفق وكالة “”.

وتابع بيسنت، “سنواصل العمل مع الصين بشأن العلاقات التجارية. والاتفاق مع الصين تاريخي لم يفعله أي رئيس أمريكي سابق”.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، إن المفاوضات في جنيف لم تتطرق إلى اليوان.