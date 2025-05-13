الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 05:12 مساءً - سمر السيد _ توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام المالي الماضي 2023/ 2024 إلى 3.8% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، لتقفز إلى 4.4% في العام المالي المقبل 2025/ 2026.

ويبدأ العام المالي في مصر عادةً من أوائل شهر يوليو، وينتهي أواخر يونيو من كل عام.

وعلى أساس السنة التقويمية، توقع الأوروبي لإعادة الإعمار في أحدث توقعاته لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التي أطلقها منذ قليل، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 4 % في العام الجاري 2025 و4.5% في العام المقبل 2026، مقابل 3.1% في العام الماضي 2024 و2.9% في عام 2023.

وحسبما أفاد البنك، ارتفع معدل النمو إلى 3.9 % على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الجاري 2024/ 2025 (خلال الفترة ما بين يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بنسبة 2.4 % في نفس الفترة من العام المالي 2023/ 2024، مدفوعًا بالتوسع في قطاعات التصنيع والنقل وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال إن قطاع التصنيع بدأ في التعافي بعد انكماشه خلال فترة نقص النقد الأجنبي السابقة لشهر مارس 2024، مشيرًا إلى استمرار انخفاض ناتج قطاع النفط والغاز.

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وأكد البنك أن إنتاج النفط والغاز يعد قضية رئيسية للسياسة الحكومية في العامين الماليين الجاري والمقبل بما في ذلك حل المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الدولية.

وتتطابق توقعات البنك الأوروبي بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري مع نظيرتها الصادرة عن صندوق النقد الدولي أبريل الماضي، لكنها تختلف بصورة طفيفة عن توقعات الصندوق للعام المالي المقبل.

كانت أحدث نسخة من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي التي كشف عنها الصندوق أواخر شهر أبريل الماضي، قد توقعت ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% بنهاية العام المالي الجاري 2024/ 2025، تقفز إلى نحو 4.3% بنهاية العام المالي المقبل 2025/ 2026.