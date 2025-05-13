- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي إلى 35% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 05:12 مساءً - سكاي نيوز _خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي من 45 بالمئة إلى 35 بالمئة، ليصبح أول مؤسسة تفعل ذلك بعد أن عزز تعليق الرسوم الجمركية مؤقتا مع الصين الآمال في تهدئة الحرب التجارية العالمية بعض الشيء.
وأعلنت الولايات المتحدة والصين أمس الإثنين عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير على واردات كل منهما لمدة 90 يوما، وخفضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على البضائع الصينية إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 10 بالمئة من 125 بالمئة.
وقال البنك في مذكرة أصدرها أمس إنه رفع أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2025.
ويتوقع جولدمان الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في ديسمبر، مقلصا توقعاته السابقة بثلاثة تخفيضات لهذا العام. ويتوقع البنك تخفيضين آخرين في مارس ويونيو 2026.
وأشار البنك إلى “تراجع الحاجة الملحة إلى الدعم بالسياسات”.
تابعنا على | Linkedin | instagram
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولدمان ساكس يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي إلى 35% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.