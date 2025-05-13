مال وأعمال

جولدمان ساكس يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي إلى 35%

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  • جولدمان ساكس يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي إلى 35% 6/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يخفض توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي إلى 35% من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 05:12 مساءً - سكاي نيوز _خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لركود الاقتصاد الأمريكي من 45 بالمئة إلى 35 بالمئة، ليصبح أول مؤسسة تفعل ذلك بعد أن عزز تعليق الرسوم الجمركية مؤقتا مع الصين الآمال في تهدئة الحرب التجارية العالمية بعض الشيء.

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وأعلنت الولايات المتحدة والصين أمس الإثنين عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية بشكل كبير على واردات كل منهما لمدة 90 يوما، وخفضت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على البضائع الصينية إلى 30 بالمئة من 145 بالمئة، وخفضت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 10 بالمئة من 125 بالمئة.

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وقال البنك في مذكرة أصدرها أمس إنه رفع أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2025.

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ويتوقع جولدمان الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في ديسمبر، مقلصا توقعاته السابقة بثلاثة تخفيضات لهذا العام. ويتوقع البنك تخفيضين آخرين في مارس ويونيو 2026.

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وأشار البنك إلى “تراجع الحاجة الملحة إلى الدعم بالسياسات”.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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