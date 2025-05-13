نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس تخفض رسوم عبور سفن الحاويات أكثر من 130 ألف طن… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 04:11 مساءً - أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حوافز وتخفيضات بنسبة 15% من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر( محملة أو فارغة) بداية من يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 ولمدة 90يوما.

وأوضح في بيان اليوم، أن ذلك يأتي تلبية لمتطلبات العديد من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعيا لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبي.

وأكد ربيع أن قناة السويس تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة لعملاءها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة، معربا عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع الشركات الإيطالية العاملة في المجال البحري.

جاء ذلك، خلال استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفير ميكيلى كواروني السفير الإيطالي في القاهرة، لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

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في مستهل اللقاء، أكد ربيع حرص الهيئة على تعزيز دورها الداعم لسلاسل الإمداد العالمية وخدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب من خلال العمل على توطيد الروابط والعلاقات المشتركة مع العملاء وشركاء النجاح في المجتمع الملاحي الدولي.

وأشار إلى سعي الهيئة الدائم لمواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري، والتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر على النحو الأمثل وذلك بتحقيق التواصل المستمر والفعال مع كافة الأطراف المعنية في المجتمع الملاحي الدولي، وتلبية متطلبات العملاء وتحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه، أكد السفير ميكيلى كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة على وجود العديد من الروابط المشتركة بين البلدين لاسيما التراث الثقافي والحضاري الممتد، مشيرا إلى مساعي بلاده لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالين الاقتصادي والبحري.

وأشار السفير الإيطالي إلى اهتمامه بمتابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر في ضوء ما تمثله قناة السويس من أهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية، متمنيا استمرار الاستقرار في الأوضاع الأمنية بالمنطقة وعودة معدلات الملاحة بالقناة إلى طبيعتها السابقة.

وثمن كواروني الجهود المصرية المبذولة لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر ودعوتها المستمرة لإعلاء الحلول السلمية لإنهاء مسببات الصراع وعودة السلام إلى المنطقة.

وأبدى السفير الإيطالي اهتمامه بتفعيل التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس في المجالات المرتبطة ببناء الوحدات البحرية ونشاط صيانة وإصلاح السفن في ترسانات الهيئة، كما أشار إلى اهتمام الجانب الإيطالي بنشاط السياحة البحرية وتشجيع عبور اليخوت الإيطالية من قناة السويس والرسو في المراين التابعة بالقناة بدلا من الدوران حول رأس الرجاء الصالح.