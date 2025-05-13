البترول تعلن فتح باب استقبال مستندات أصحاب شكاوي طلمبة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 03:14 مساءً - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم فتح باب استقبال المستندات لأصحاب الشكاوي الذين تقدموا بالشكوي لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه.

وأوضحت في بيان اليوم، أنه يمكن للمواطنين إرسال المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة عبر رفع المستندات من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة (www.shakwa.eg)، باستخدام رقم الشكوى المسجلة مسبقًا.

أو من خلال الإرسال على ارقام الواتساب التالية:

– 01288816528

– 01222216528

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وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين و البت في الشكاوى المستوفاة.