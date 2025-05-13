أسعار الذهب تنتعش من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 02:18 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، والذي بلغته في الجلسة السابقة، بعد الاتفاق المؤقت بين أمريكا والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 إلى 3259.39 دولاراً للأونصة بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 2.7% في الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 3256.40 دولاراً للأونصة.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد أعلنتا، عقب مفاوضات استمرت يومين في جنيف، عن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ إذ خفّضت الولايات المتحدة الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما خفضت الصين الرسوم على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%، الأمر الذي دعم أداء الأسهم العالمية.

وكان الطرفان قد تبادلا فرض رسوم جمركية الشهر الماضي، ما أجج التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «KCM Trade» لرويترز: «إن احتمالات تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عززت الإقبال على الأصول ذات المخاطر، وبالتالي قللت من الطلب على الملاذات الآمنة».

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ويترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المتوقع في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن مؤشرات جديدة قد تحدد توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.