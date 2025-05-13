شعبة السيراميك تخاطب “التجارة والصناعة” لمواجهة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:17 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال المهندس حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، إنها قدمت مذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة تتضمن مطالب واضحة بضبط السوق المحلية ومواجهة المنتجات المستوردة منخفضة الجودة، التي تهدد الصناعة الوطنية.

وأضاف السلاب، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن المذكرة جاءت على خلفية ما وصفها بـ”هجمة شرسة” تواجهها الصناعة المصرية من منتجات المصانع الصينية، التي نقلتها مؤخرا إلى السعودية والأردن وليبيا، ثم تصديرها تحت شعار “صنع في ليبيا أو السعودية”

وأكد أن هذه المنتجات منخفضة الجودة بشكل ملحوظ؛ ما يلحق ضررًا بالغًا بالصناعة المحلية ويسبب خللًا في توازن السوق.

وأشار السلاب، وهو أيضًا نائب رئيس مجموعة السلاب الصناعية والتجارية، إلى أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بالفعل التحرك لاتخاذ خطوات وقائية ضد هذه الظاهرة.

وأكد السلاب أن هناك إجراءات مرتقبة لضبط أي منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية؛ لحماية المستهلك المصري ودعم المنتجات الوطنية أمام التلاعب والمنافسة غير العادلة.

وشدد على ضرورة التحقق من مصادر المنتجات المستوردة واتخاذ موقف صارم تجاهها.