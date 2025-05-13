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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسامة ربيع: ندرس تقديم خصم بين 12% و15% على رسوم عبور قناة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 13 مايو 2025 01:17 مساءً - وكالات _ قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تدرس تقديم خصم بين 12 و15% على رسوم العبور.
وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن كافة الشركات الملاحية العالمية تنتظر عودة الهدوء إلى منطقة البحر الأحمر من أجل استئناف عبور السفن بشكل طبيعي عبر قناة السويس.
وأضاف، أن هناك 30 سفينة تمر حالياً عبر القناة يومياً لصالح توكيل ملاحي فرنسي عالمي، في إشارة إلى استمرار عمل القناة رغم التوترات الإقليمية.
وأشار، إلى أن هذا القرار سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واختتم الفريق ربيع تصريحه مؤكدًا أن عبور أي عدد من السفن عبر قناة السويس يعد مكسبا للدولة المصرية، مشددا على أن الهيئة تعمل باستمرار على تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتعزيز الثقة في الممر الملاحي العالمي.
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