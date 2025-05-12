مال وأعمال

عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال…

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  • عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… 1/9
  • عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… 2/9
  • عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… 3/9
  • عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… 4/9
  • عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… 5/9
  • عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… 6/9
  • عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… 7/9
  • عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… 8/9
  • عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري يتراجع 29.1% إلى 2.33 مليار دولار خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 08:17 مساءً - سمر السيد _ أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية فبراير الماضي، وبلغـت قيمة العجز في الميزان التجاري 2.33 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025 مقابل 3.28 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 29.1%.

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وأشارت النشرة إلى ارتفاع قيمـة الصـادرات بنسبـة 24.1٪ حيـث بلغـت 4.43 مليـار دولار خـلال شهــر فبراير 2025 مقابــل 3.57 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـق، ويرجع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها الملابس الجاهزة بنسبة 30.6%، منتجــات البترول بنسبه 12.2%، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعــة بنسبـة 9.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 3.4%.

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بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر فبراير 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكـه طازجــة بنسبــة 9.9 %، اسمدة بنسبـة 17.2%، بطاطس بنسبة 5.2%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبه 32.3 %).

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على الجانب الآخر، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 1.4%، حيـث بلغت 6.76 مليار دولار خـلال شهـر فبراير 2025 مقابـل 6.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 12.6%، والغاز الطبيعى بنسبــة 150.6%، والذرة بنسبــة 40.8 %، وفول صويا بنسبــة 12.9%.

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ووفقا للنشرة، انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (قمح بنسبة 13.2%، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 33.7 %، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 2.9% ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.8 %).

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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