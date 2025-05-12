مال وأعمال

ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي لخفض أسعار الأدوية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يعتزم توقيع أمر تنفيذي لخفض أسعار الأدوية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 07:16 مساءً - العربية نت _ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، أنه سيوقّع أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية.

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وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “سيتم خفض أسعار الأدوية الموصوفة والمنتجات الصيدلانية، بشكل شبه فوري، بنسبة تتراوح بين 30% و80%. وسترتفع الأسعار في بقية أنحاء العالم من أجل تحقيق المساواة، ولأول مرة منذ سنوات طويلة، ستتحقق العدالة لأمريكا!”.

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وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيوقّع الأمر التنفيذي، الذي وصفه بأنه “من بين الأوامر الأكثر أهمية” في تاريخ الولايات المتحدة، في الساعة التاسعة صباحًا (1300 بتوقيت جرينتش) من اليوم الإثنين، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

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وكان ترامب قد وعد، في وقت سابق من الأسبوع، بإعلان “مدوٍّ”. وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية حينها بأن الإعلان سيخص أسعار الأدوية.

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ولا يوجد في الولايات المتحدة حاليًا نظام مركزي لتنظيم أسعار الأدوية يشمل جميع أنواع الأدوية، إذ تلعب شركات الأدوية الدور الأبرز في تحديد الأسعار، في حين يظل تأثير الحكومة محدودًا.

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ويؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض الأدوية، حيث تُعد العديد منها باهظة الثمن مقارنة بنظيراتها في دول أخرى.

ولم تتضح بعد الآلية التي سيُنفَّذ بها أمر ترامب، وسط توقعات بمقاومة شديدة من شركات الأدوية.

وكان ترامب قد سعى، خلال ولايته الأولى، إلى خفض أسعار الأدوية. وتضمنت خطته حينها توفير أدوية مثل الأنسولين وقلم الإبينفرين بأسعار مخفضة لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى اعتماد الأسعار الدولية المنخفضة كأساس لتسعير بعض الأدوية المشمولة ضمن برنامج التأمين الحكومي “ميديكير” لكبار السن.

إلا أن هذه الخطة لم تُنفَّذ بسبب معارضة قانونية وسياسية.

وأشار ترامب في منشوره الأخير إلى أنه سيحاول هذه المرة خفض الأسعار من خلال “تطبيق سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً”، بحيث تدفع الولايات المتحدة نفس السعر الذي تدفعه الدولة ذات السعر الأدنى عالميًا.

واتهم ترامب الديمقراطيين بمعارضة خفض الأسعار، رغم أن تنظيم أسعار الأدوية كان من أبرز القضايا التي تبنّاها سلفه، الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والذي وقّع في عام 2022 حزمة تشريعية رئيسية أتاحت لبرنامج “ميديكير” التفاوض بشأن أسعار بعض الأدوية. وقد اعتُبر هذا الإجراء إنجازًا مهمًا في مساعي إصلاح نظام الرعاية الصحية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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