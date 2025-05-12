تراجع أسعار الذهب المحلية والعالمية مع اتفاق خفض الرسوم…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 05:22 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، بقيمة 185 جنيها و115 دولارا على التوالي، بفعل توقيع اتفاق أمريكي صيني لتخفيض الرسوم الجمركية.

وخفضّت الصين الرسوم الحمائية على أمريكا من 125% إلى 10%، كما خفضّت أمريكا الرسوم على الصين من 145% إلى 30%، لمدة 3 أشهر.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 تراجع إلى 4565 جنيها، مقابل 4750 جنيها، في حين انخفضت الأوقية إلى 3220 دولارا، مقارنة مع 3335 دولارا.

وأشار إمبابي في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج، إلى أن تراجع أسعار الذهب يعتبر أمرا طبيعي نظرا لأن سيناريو الحرب التجارية كان سبق وحدث في ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة من رفع الرسوم الجمركية من الطرفين ومن ثم توقيع اتفاق تهدئة.

ولفت إلى أن الارتفاعات السابقة في أسعار الذهب كانت مدعومة بالحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتوقع سلسلة من الانحفاضات المتتالية في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ولكن من الصعب التنبؤ بقيمتها نظرا لأن عامل التوترات الجيوسياسية ما زال قائم مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة.