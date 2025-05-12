نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين توقع عقود شراكة مع بنده السعودية لتحديث منظومة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 04:17 مساءً - محمد أحمد _ شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع عقود شراكة بين اللجنه العامه للمساعدات الاجنبيه و مجموعة”بنده العالمية – مصر”، المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتم توقيع العقود من اللجنة، ممثلةً في العميد أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة، والدكتور بندر حموه، رئيس مجلس إدارة شركة بنده – مصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور شريف فاروق، حرص الوزارة على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات الإقليمية والدولية، بهدف ضمان استقرار الأسعار، وتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية.

ولفت إلى أن توسيع قاعدة التعاون مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وخدمة المواطن المصري.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الإمداد والتوزيع، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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من جانبه، أكد الدكتور بندر حموه أن مجموعة بنده تضع السوق المصري في مقدمة أولوياتها الاستثمارية، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التموين في ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وشدّد على التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة، والمساهمة في تطوير قطاع التجزئة، ودعم المبادرات الحكومية الرامية لتحسين كفاءة سلسلة الإمداد.

وشهد اللقاء مناقشة آليات تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوزيع، وتطوير استراتيجيات حديثة لتحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد، بما يضمن وصول السلع الغذائية إلى المواطنين بأفضل جودة وبأسعار مناسبة.

بدوره، أكد العميد أحمد فتحي أهمية التعاون المشترك بين اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وشركة بنده – مصر لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، بما يخدم المواطن المصري ويدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن شركة بنده – مصر بدأت نشاطها في عام 2015 بافتتاح أول فرع لها بمدينة 6 أكتوبر، ثم توسعت بافتتاح 6 فروع خلال 9 سنوات، وصولًا إلى تجديد فرعي الشركة في مدينة نصر والعبور، بإجمالي استثمارات تجاوزت 500 مليون جنيه.