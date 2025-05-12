وزير المالية يكرم نائب رئيس مصلحة الضرائب بمناسبة بلوغه سن…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 03:16 مساءً - صرّحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية”، أن أحمد كجوك، وزير المالية، قام بتكريم الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس المصلحة، ورئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمناسبة بلوغه سنّ التقاعد، بحضور عدد من قيادات الوزارة وقيادات المصلحة.

رشا عبد العال: التكريم يعكس تقدير الوزير للقيادات المُخلِصة التي قدّمت نموذجًا في العمل الجاد وتحمل المسئولية

وأكدت عبد العال، أن هذا التكريم يعكس تقدير وزير المالية للقيادات المُخلِصة التي قدّمت نموذجًا في العمل الجاد وتحمل المسئولية، مشيدةً بالدور الكبير الذي قام به الدكتور السيد محمود صقر خلال سنوات عمله بالمصلحة في العديد من الملفات المحورية، مثل ملف دمج المناطق وإنشاء ودمج المراكز الضريبية ، والإشراف على وحدة التجارة الإلكترونية ومركز الاتصالات وكذلك مشروعات التحول الرقمي التي أحدثت نقلة نوعية داخل المنظومة الضريبية.

وأضافت، أن الدكتور السيد محمود صقر كان مثالًا يُحتذى به في الكفاءة والنزاهة والالتزام، وترك بصمات واضحة في كل موقع عمل به، وكان له تأثير إيجابي ملموس على بيئة العمل والزملاء.

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واشارت ، الى قيام وزير المالية بتسليم شهادة تقدير للدكتور السيد محمود صقر، وسط أجواء من الوفاء والاعتزاز، عبّرت عن التقدير الكبير لشخصه ولمسيرته الحافلة.

من جانبه، أعرب الدكتور السيد محمود صقر عن شكره العميق لوزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات الوزارة والمصلحة والعاملين بها، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ستظل جزءًا من كيانه، وأنه سيبقى على استعداد دائم لتقديم خبراته دعمًا للمصلحة ولوطنه.

جدير بالذكر، أنه حضر التكريم الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص الضريبي ، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني بمصلحة الضرائب المصرية.و عضو المكتب الاعلامي لوزير المالية.