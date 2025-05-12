نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تبحث مع قطر توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 03:16 مساءً - تبحث مصر مع قطر سبل تسريع البدء بتنفيذ مشروعات مشتركة للغاز الطبيعي وتوقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من الجانب القطري، بما يسهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الاحتياجات المحلية المصرية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين وزير البترول المصري، كريم بدوي، ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، خلال زيارة وفد من وزارة البترول إلى الدوحة.

وخلال الزيارة، تم مناقشة تعزيز سبل التكامل بين البلدين من حيث البنية التحتية للطاقة بما يحقق المصالح المشتركة في ضوء ما تتمتع به البلدان من مقومات كبيرة في مجال تداول وتجارة الغاز الطبيعي المسال وأنشطة الإسالة وإعادة التغييز.

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج من مناطق الامتياز التابعة لشركة «قطر للطاقة» في مصر، ولا سيما أن شركة قطر للطاقة عضو رئيس ببوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وتطرقا كذلك إلى موقف خطط الحفر الخاصة بشركة «قطر للطاقة» وخاصة حفر البئر «نفرتاري»، و«كايرو ومصري» و«شمال مراقيا» بمنطقة البحر المتوسط، والتي تشارك بها الشركة مع شركة «إكسون موبيل العالمية».

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من جانبه، أبدى وزير قطر لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد شريدة الكعبي، رغبة الشركة في توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها في مجال البحث والاستكشاف في مصر، والذي ظهر مؤخراً في إتمام الاتفاق بين شركة «قطر للطاقة» وكل من شركة «شيفرون» لحصول شركة «قطر للطاقة» على جزء من نصيب شركة «شيفرون» بمنطقة التزام شمال الضبعة البحرية.

كما استعرض بدوي الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات ذات القيمة المضافة، والتي يمكن للجانب القطري بحث المشاركة بها.

وناقش الجانبان سبل تعزيز وُجود الشركات المصرية المتخصصة في مجالات تصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل المشروعات للعمل بشكل أكبر بمختلف مشروعات الطاقة بدولة قطر وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتلك الشركات.