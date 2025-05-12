النساجون الشرقيون تدشن وحدة صباغة خيوط البوليستر الجديدة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 03:16 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة النساجون الشرقيون، المتخصصة في صناعة السجاد المنسوج، تدشين وحدة صباغة خيوط البوليستر الجديدة في مصنع النساجون الشرقيون إنترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالي ستثمارات 50 مليون جنيه.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تتميز الوحدة الجديدة بتقنيات متطورة تشمل 4 ماكينات تدوير سوفت، وماكينة صباغة، وماكينة عصارة، وفرن تجفيف، و4 ماكينات تدوير نهائي.

كما تهدف الوحدة إلى تغطية نحو 25% من احتياجات الشركة من خيوط البوليستر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.75 طن يوميًا، وتتميز الوحدة الجديدة بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة والمياه مقارنةً بالطرق التقليدية للصباغة، مما يساهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات النساجون الشرقيون الصناعية.

صرحت ياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد قائلة، “إطلاق هذه الوحدة الجديدة يعد إنجازًا مهمًا في التزامنا المستمر في تلبية متطلبات السوق. من خلال توطين صباغة خيوط البوليستر نعزز ليس فقط قدراتنا الإنتاجية عبر منتجات عالية الجودة، بل نساهم أيضًا في تعزيز قاعدة التصنيع المحلي والاقتصاد المصري.

وعلى الصعيد الصناعي، أصبحت خيوط البوليستر من أبرز المواد الخام في صناعة السجاد عالميًا بفضل خصائصها العالية، حيث تتميز بقابلية متميزة للصباغة، ومرونة عالية، ولمعان جذاب، إلى جانب هذه المزايا التقنية، ستسهم الوحدة الجديدة في توفير نحو 40 فرصة عمل، مما يعزز من فرص الكوادر المحلية ويسهم في دعم التنمية الصناعية.

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وتواصل النساجون الشرقيون توسيع نطاق عملياتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد محليًا وعالميًا، بفضل مصانعها في كل من مصر والولايات المتحدة.