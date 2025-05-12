أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 3% بعد اتفاق خفض الرسوم بين…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 03:16 مساءً - وكالات _ تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3% خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن اتفقت أمريكا والصين، على تعليق معظم الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المتبادلة، في خطوة تعكس تهدئة كبيرة في التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.02% ليصل إلى 3223.86 دولاراً للأونصة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 3.4% لتسجّل 3277.50 دولاراً للأونصة.

وينص الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا على خفض الرسوم الجمركية «المتبادلة» بين البلدين من 125% إلى 10%. إلا أن الرسوم الأمريكية البالغة 20% على الواردات الصينية المرتبطة بمادة الفنتانيل ستبقى قائمة، ما يعني أن إجمالي الرسوم المفروضة على الصين سيظل عند مستوى 30%.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد تبادلتا فرض رسوم جمركية في الشهر الماضي، ما فجّر حرباً تجارية زادت من المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي محتمل.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير، محذّراً في الوقت نفسه من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرّت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.70 دولاراً للأونصة، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 998.04 دولاراً، وزاد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 979.73 دولاراً للأونصة.