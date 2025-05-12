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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين والولايات المتحدة تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 02:14 مساءً - العربية نت _ أعلنت الصين والولايات المتحدة في بيان مشترك اليوم الإثنين، عن تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يوما.
وكشف الجانبان في مؤتمر صحافي، في جنيف، عن إنشاء آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات التجارية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إننا سنواصل العمل مع الصين بشأن العلاقات التجارية.
وأعلن بسنت، عن خفض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30% لـ 90 يوما.
وأعلنت بكين خفض التعريفات الجمركية على أمريكا من 125% إلى 10% لمدة 90 يوماً.
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