مال وأعمال

الصين والولايات المتحدة تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية…

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  • الصين والولايات المتحدة تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية… 2/9
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  • الصين والولايات المتحدة تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية… 4/9
  • الصين والولايات المتحدة تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية… 5/9
  • الصين والولايات المتحدة تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية… 6/9
  • الصين والولايات المتحدة تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية… 7/9
  • الصين والولايات المتحدة تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية… 8/9
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين والولايات المتحدة تعلنان تعليق جزء من الرسوم الجمركية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 02:14 مساءً - العربية نت _ أعلنت الصين والولايات المتحدة في بيان مشترك اليوم الإثنين، عن تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يوما.

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وكشف الجانبان في مؤتمر صحافي، في جنيف، عن إنشاء آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات التجارية.

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وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إننا سنواصل العمل مع الصين بشأن العلاقات التجارية.

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وأعلن بسنت، عن خفض الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية إلى 30% لـ 90 يوما.

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وأعلنت بكين خفض التعريفات الجمركية على أمريكا من 125% إلى 10% لمدة 90 يوماً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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