الولايات المتحدة والصين تتوصلان لاتفاق لوقف حرب الرسوم…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 01:16 مساءً - سكاي نيوز_ قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق في محادثاتها مع الصين بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن التفاصيل ستعلن غدا الاثنين.

ولم يدل الوفد الصيني، برئاسة نائب رئيس الوزراء هي ليفنج، بأي تعليق بعد اختتام المحادثات في جنيف.

وأشار جرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي “حالة طوارئ وطنية” بسبب العجز التجاري الهائل مع الصين، والذي يبلغ 2.1 تريليون دولار.

وقال جرير، بعد الاجتماع الذي استمر يومين: “نحن واثقون من أن الاتفاق الذي توصلنا إليه مع شركائنا الصينيين سيساعدنا في المضي قدما نحو إنهاء حالة الطوارئ الوطنية تلك.”

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي كان أيضا في جنيف، إنه تم إحراز “تقدم كبير”.

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ويوم الجمعة، أشار ترامب قبل بدء المحادثات إلى أن الولايات المتحدة قد تخفض الرسوم المفروضة على الصين، حيث ذكر في منشور عبر موقع “تروث سوشال” أن “رسوما بنسبة 80 % تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت (وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت )”.