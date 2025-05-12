نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يحث أوكرانيا على مفاوضات تركيا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 01:16 مساءً - سكاي نيوز عربية_ حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأحد، أوكرانيا وروسيا على أن تلتقيا للتفاوض من دون انتظار وقف لاطلاق النار، بعدما اقترحت موسكو إجراء مفاوضات مباشرة في حين طالبت كييف بهدنة.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال“، قال ترامب “على أوكرانيا الموافقة على هذا فورا. على الأقل سيتمكنون من تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن، فسيعلم القادة الأوروبيون والولايات المتحدة الوضع، وسيتمكنون من المضي قدما وفقا لذلك”.

وأعرب ترامب عن شكوكه في أن أوكرانيا ستبرم اتفاقا مع بوتين، قال: “بدأت أشك في أن أوكرانيا ستتوصل إلى اتفاق مع بوتين، المنشغل بالاحتفال بانتصار الحرب العالمية الثانية، الذي ما كان ليتحقق لولا الولايات المتحدة”.

وقال إن “الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين لا يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار مع اوكرانيا، بل اجتماعا الخميس في تركيا للتفاوض حول نهاية محتملة لحمام الدم. على أوكرانيا أن توافق (على ذلك) فورا، هذا سيتيح لهما على الأقل تحديد ما إذا كان (التوصل إلى) اتفاق ممكنا، واذا لم يكن كذلك، فإن القادة الاوروبيين والولايات المتحدة، يمكن أن يتحركوا في ضوء ذلك”.

وكان ترامب قد تقدم باقتراح إلى نظيره الروسي استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في تركيا.

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وفي منشور سابق، عبر منصة تروث سوشال، قال ترامب: “من المحتمل أن يكون يوما عظيما لروسيا وأوكرانيا”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا من شأنه إنقاذ آلاف الأرواح، مضيفا: “سيكون العالم جديدا تماما وأفضل بكثير”.

وأوضح أن بلاده ستواصل العمل بشأن هذه القضية مع روسيا وأوكرانيا، معربا عن رغبته بالتركيز على تطوير التجارة مع موسكو وكييف.

والسبت، اقترح بوتين، استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الخميس المقبل في تركيا.

يشار إلى أنه في مارس 2022، استضافت إسطنبول عدة جولات من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.

ووقعت اتفاقية بين البلدين بوساطة تركيا والأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بإسطنبول في يوليو 2022، للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ومددت الاتفاقية 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في يوليو 2023.