البترول: لا صحة لتسرب غاز في محيط حادث 6 أكتوبر

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 01:19 صباحاً - دوت الخليج_ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا صحة لما يُثار بهذا الشأن، في ضوء ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية من مشاركات على منصات التواصل الإعلامي بشأن الاشتباه في وجود تسريب غاز بمحيط موقع الحادث السابق لخط الغاز الطبيعي عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بطريق الواحات – غرب سوميد.

وتوجهت إلى الموقع فرق الطوارئ مصحوبة بمهندسي العمليات بشركة ناتجاس المسئولة عن توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة، وتم تمشيط منطقة البلاغ والمناطق المحيطة عدة مرات باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، ولم يتم رصد أي آثار لرائحة غاز كما لم تسجل الأجهزة المتخصصة أي مؤشرات لوجود تسريب غاز بالموقع.

وتؤكد الوزارة أن الوضع آمن تماماً ولا صحة لوجود تسريب غاز من الموقع المذكور.

وفي ذات الإطار، تتوجه وزارة البترول والثروة المعدنية بالشكر للسادة المواطنين الذي تواصلوا للإبلاغ عن شكوكهم بوجود تسريب بالمنطقة، وتدعو الجميع إلى التواصل مباشرة في حال وجود أي ملاحظات أو بلاغات أو مخاوف متعلقة بالسلامة عبر الوسائل الرسمية التالية:

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528

الخط الساخن لشركة ناتجاس 19990

شركة تاون جاس للغاز الطبيعي رقم طوارئ 129.

شركة جاسكو للغاز الطبيعي رقم طوارئ 149.