نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة الأمريكي: متفائلون بسير المفاوضات مع الصين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 12 مايو 2025 12:18 صباحاً - سي إن بي سي_ أعرب هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، اليوم الأحد، عن تفاؤله بسير المفاوضات مع الصين.

وقال في حديث تلفزيوني، بشأن محادثات التجارة مع الصين إن وزير الخزانة سكوت بيسنت أوضح أن أحد أهدافه هو خفض التصعيد… لذا، فهو موجود لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إعادة ضبط المحادثة… ولكن هذا هو الهدف المتمثل في خفض التصعيد”.

وأضاف “كما تعلمون، فإن الرسوم الجمركية بنسبة 145 و125% هي في الواقع رسوم جمركية حينما لا نجري معاملات تجارية مع بعضنا بعضاً. لذا، فهو موجود هناك ليرى إن كان بوسعنا إعادة ضبط الحوار”.

وأشار إلى الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الصين بنسبة 125%، والرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 145%، في إطار سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستخدام السياسة التجارية لتحفيز مزيد من التصنيع في الولايات المتحدة.

وقال لوتنيك “خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستشهد هذه السياسة اتفاقات تجارية متتالية”، مكررا تصريحات ترامب المتكررة دفاعاً عن رسومه الجمركية. ولم يسم لوتنيك الدول التي ستبرم الولايات المتحدة اتفاقات معها خلال تلك الفترة.

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في السياق، قال مصدر مطلع لرويترز إن، مسؤولين كباراً من الولايات المتحدة والصين اجتمعوا مرة أخرى اليوم الأحد في جنيف لاستئناف محادثات بدأت مطلع الأسبوع بهدف تهدئة حرب تجارية تهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالمحادثات مع الصين في سويسرا، أمس السبت، وقال إن الجانبين تفاوضا على “إعادة ضبط كاملة للعلاقات التجارية… بطريقة ودية، ولكن بناءة”.

عقب المناقشات، نشر ترامب على موقع “تروث سوشيال” تغريدةً أشار فيها إلى مناقشة العديد من الأمور والاتفاق على الكثير منها.

وقال “كان اجتماعاً جيداً للغاية اليوم مع الصين في سويسرا. نوقشت العديد من الأمور، وتم الاتفاق على الكثير منها. تفاوضنا على إعادة ضبط شاملة للعلاقات بطريقة ودية وبناءة. نريد أن نرى، لمصلحة كل من الصين والولايات المتحدة، انفتاحاً صينياً على الأعمال الأميركية. لقد تم إحراز تقدم كبير!”

شكّل هذا البيان الإشارة الأكثر تفاؤلاً حتى الآن في أشهر من تصاعد التوترات التجارية، مما دفع الأسواق المالية إلى استجابة سريعة، لا سيما في قطاع العملات المشفرة، الذي يزدهر في بيئات اقتصادية كلية غير مستقرة.

من جانب آخر، نفى لوتنيك التقارير التي تتحدث عن فقدان عمال الموانئ وسائقي الشاحنات وظائفهم نتيجة للرسوم الجمركية.

وقال “هذه مشكلة صينية في الوقت الحالي. بقية العالم تُفرض عليه رسوم جمركية بنسبة 10%، لذا لا تبالغوا”.

وأضاف لوتنيك “ستبقى الأسعار مستقرة بمجرد انتهاء هذه السياسة”.