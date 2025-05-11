وزير الخزانة الأمريكي: استثمارات سويسرية محتملة تصل إلى 240…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 مايو 2025 11:08 مساءً - سي إن بي سي_ كشف سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن شركات سويسرية أبدت اهتمامها باستثمارات جديدة في أمريكا، بما يصل إلى 200 مليار فرنك سويسري، نحو 240.5 مليار دولار، بفضل سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح بيسنت على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس، خلال لقائه رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر، ونائبها: “متفائلون بشأن وتيرة المفاوضات التجارية مع سويسرا”، وقال: “يسرني أننا اتفقنا على تسريع محادثات التجارة، ونتوقع تقديم مقترح سويسري مفصل إلى السفير الأمريكي بحلول الأسبوع المقبل”.

يُذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد فرضت رسوماً جمركية على جميع الشركاء التجاريين بنسب مختلفة بحد أدنى 10%، قبل أن تعود وتوقف العمل بها لمدة 90 يوماً.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً أمريكياً برئاسة وزير الخزانة يزور جنيف حالياً لعقد محادثات تجارية مع الصين التي فرضت عليها إدارة ترامب رسوماً بنسبة 145%، وردت بكين برسوم تصل إلى 125%. ويترقب العالم نتائج المحادثات؛ نظراً للتأثير المباشر على الاقتصاد العالمي.

وذكر بيسنت، أنه “في أعقاب اتفاق الرئيس الأمريكي التجاري مع المملكة المتحدة يوم الخميس الماضي، نشعر بالتفاؤل بشأن سرعة هذه المفاوضات”.