نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: 80 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب المحلية خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 مايو 2025 05:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بقيمة 80 جنيها.

في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 2.6% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بقيمة 84 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 افتتح التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، ثم لامس 4800 جنيه، واختتم حول 4715 جنيهًا.

في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 3241 دولارًا، ثم لامست 3400 دولار، واختتمت حول 3325 دولارًا.

وأضاف إمبابي أن عيار 24 سجل 5389 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 4041 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3144 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 37720 جنيهًا.

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وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت في البورصة العالمية بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي، واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط المخاوف الجيوسياسية، دفع المستثمرين للذهب.

استؤنفت المحادثات بين الصين والولايات المتحدة في جنيف الأحد في محاولة للتوصل إلى حلول للحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب، بعدما أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله جراء التقدم المُحرز في اليوم الأول أمس السبت.

ووصف ترامب المحادثات في جنيف بأنها “جيدة جدا” واعتبرها “إعادة ضبط كاملة جرى التفاوض عليها بطريقة ودية لكن بناءة”.

وأشار إمبابي، إلى أن انتهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ستؤدي إلى تهدئة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتراجع أسعار الذهب، مع توجه المستثمرين للمخاطرة في الأسهم والسندات.

في حين، أعلنت الهند وباكستان أمس السبت، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف إمبابي، أن تصاعد الصراع الهندي الباكستاني، عزز من الطلب على الذهب، حيث أدت حالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاطر السياسة التجارية، إلى استمرار الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب.

لا تزال حالة التفاؤل السائدة بشأن الذهب قائمةً على اعتباره الملاذ الآمن الوحيد في ظل حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي المستمرة، مع استفادته في الوقت نفسه من الطلب المتزايد نتيجةً قيام العديد من الدول، لا سيما في الأسواق الناشئة، بتنويع احتياطياتها باستخدام الذهب، وبغض النظر عما يحدث على الصعيد التجاري، فنظرًا للتناقض والتقلب المستمر في السياسات الأمريكية، يصعب تصور تبدد هذا الطلب الإيجابي للتنويع في أي وقت قريب.

في حين، كشف مجلس الذهب العالمي أن بنك الشعب الصيني أضاف طنين إلى احتياطياته من الذهب في أبريل، للشهر السادس على التوالي، وزاد البنك الوطني البولندي احتياطياته بمقدار 12 طنًا في أبريل ليصل إلى 509 أطنان، بينما زاد البنك الوطني التشيكي احتياطياته بمقدار 2.5 طن في أبريل.