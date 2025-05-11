نعرض لكم الان تفاصيل خبر لقاء تعريفي لمصلحة الضرائب مع جمعية المؤلفين والملحنين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 مايو 2025 04:18 مساءً - عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاءً تعريفيًا مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو) لشرح التسهيلات الضريبية المقدمة للمبدعين من أعضائها، خاصة في ضوء القانون رقم 6 لسنة 2025.

وأوضحت المصلحة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بتوسيع قاعدة المستفيدين من حزمة التسهيلات الضريبية، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع،

وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن اللقاء يأتي في سياق حرص المصلحة على دعم المجتمع الإبداعي، وتيسير إجراءات انضمام أعضائه للاقتصاد الرسمي، بما يضمن لهم الاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون رقم 6 لسنة 2025، والخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن المصلحة تعمل وفق نهج تشاركي، يستند إلى الشفافية والتيسير، بهدف تمكين مختلف الفئات، ومنهم المؤلفون والملحنون، من أداء التزاماتهم الضريبية بسهولة، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة لدعم الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وخلال اللقاء، قال محمد سرور، مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأي المسبق، إن النظام الضريبي المبسط الذي أقره القانون رقم 6 لسنة 2025، يُعد خطوة مهمة نحو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويستهدف كل من لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 20 مليون جنيه.

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وأوضح أن هذا النظام يعتمد على ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال السنوي، دون الحاجة إلى الدخول في تعقيدات احتساب المصروفات والتكاليف، حيث يُعفى المنضمون من إمساك السجلات المحاسبية المعقدة، ويُكتفى بإقرار ضريبي مبسط.

وأضاف أن النظام يتضمن مجموعة من الإعفاءات المهمة، تشمل: الإعفاء من ضريبة الدمغة ، والإعفاء من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.

وتابع: كما يتضمن النظام الإعفاء من رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات ، والإعفاء من نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، ومن الدفعات المقدمة ، وعدم المطالبة بأي ضرائب عن السنوات السابقة للانضمام إلى هذا النظام ، وذلك لمن يبادر بالتسجيل حتى 12 أغسطس 2025 وذلك تنفيذا لقرار وزير المالية رقم (267) لسنة 2025 بشأن مد مهلة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025، كما أن هذا النظام قد تضمن عدم إجراء أي فحص ضريبي خلال أول خمس سنوات من تاريخ الانضمام.

وأشار إلى أن الالتزامات تشمل تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل، وإقرار ربع سنوي للقيمة المضافة، وتسوية سنوية واحدة لضريبة كسب العمل. ويتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وإقرار كسب العمل مرة واحدة سنويًا، بما يقلل الأعباء الإدارية.

وأكد “سرور” أن الانضمام للنظام الضريبي المبسط يتم إلكترونيًا من خلال البوابة الرئيسية لمصلحة الضرائب، وذلك بتقديم النموذج ( 1/ 10 )، واختيار نظام المحاسبة وفقًا للمادة (1) من قانون رقم 6 لسنة 2025، سواء من خلال طلب تسجيل طوعي للممول غير المسجل، أو من خلال طلب تعديل بيانات للممول المسجل بالفعل.

أضاف: كما يشترط الالتزام بالمنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة، وفي مقدمتها منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، بالإضافة إلى منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، مشددًا على أن المصلحة تقدم الدعم الفني الكامل والتدريب اللازم للممولين لضمان سهولة الانضمام دون تحميلهم أي أعباء إضافية.

من جانبها، قدمت عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة، شرحًا تفصيليًا لإجراءات استخراج شهادات الإقامة الضريبية، وأوضحت أهميتها في تسهيل التعاملات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والعقود الفنية، مؤكدة أن هذه الشهادات تُمكن الأعضاء من الاستفادة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقّعتها مصر مع العديد من الدول، بما يضمن تجنب دفع الضرائب مرتين داخل وخارج مصر، ويحمي حقوق المؤلفين في التعاملات الدولية ويعزز من عوائدهم المشروعة.

وأضافت: “نحن في مصلحة الضرائب نعمل جاهدين على تسهيل الإجراءات أمام الممولين وتيسير كل ما يتعلق بانضمامهم إلى الاقتصاد الرسمي، وأي وسيلة من شأنها مساعدة الممول وتبسيط الإجراءات لن نتأخر عن توفيرها، إيمانًا بدورنا في دعم الفئات المختلفة وتقديم كل سبل الدعم اللازم”.

وفي إطار تقديم الدعم المباشر، أوضحت مها على عبد الخالق، مدير عام الموقع الإلكتروني ومدير المكتب الإعلامي لرئيس المصلحة، أن المصلحة على استعداد لتخصيص لجنة فنية متخصصة تتواجد بمقر جمعية “ساسيرو”، أسوة باللجان الدائمة في النقابات المهنية، لتقديم كافة أوجه الدعم الفني لأعضاء الجمعية، ومساعدتهم في التسجيل بالنظام المبسط، واستخراج الشهادات المطلوبة، والتكامل مع المنظومات الإلكترونية المختلفة.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين (ساسيرو) عن تقديرهم لهذه المبادرة المهمة، مؤكدين أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على دعم المبدعين، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في الاقتصاد الرسمي.

وأشاد ممثلو الجمعية بحجم المعلومات والتوضيحات المقدمة خلال اللقاء، والتي ساعدتهم على فهم التسهيلات المتاحة لهم، وشروط وإجراءات الاستفادة منها، كما طرحوا استفساراتهم الفنية والعملية، وتلقوا إجابات شافية من فريق مصلحة الضرائب، مما عزز من ثقتهم وجاهزيتهم للتسجيل والاستفادة من النظام الضريبي المبسط.

كما طالبوا بتكرار هذه اللقاءات، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات المعنية بحقوق الملكية الفكرية والمجتمع الإبداعي.

حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين ( ساسيرو) وهم اللواء الشاعر عمر الجبيلي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والشاعر فوزي إبراهيم الأمين العام للجمعية، والملحن شريف حمدان، والشاعر محيي حوار، وعضو الجمعية العمومية الشاعر والملحن عمرو تيام .

ومن مصلحة الضرائب المصرية كل من: مها علي مدير المكتب الاعلامي لرئيس المصلحة ومدير عام الموقع الالكتروني، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ورئيس وحدة الرأي المسبق، وعفاف ابراهيم مدير عام الاتفاقيات الدولية ومعاون رئيس المصلحة، وحنان عبد الجواد وحده اعلام مكتب رئيس المصلحه ، ومها شلبي وحده اعلام مكتب رئيس المصلحه، ومحمد السلكاوي رئيس مجموعة فحص مركز كبار ممولي الحرة، وباسم بهجت عضو وحدة الرأي المسبق مكتب رئيس مصلحة الضرائب، وابراهيم عبد الهادي مأمور فحص دخل مركز كبار ممولي المهن الحرة.