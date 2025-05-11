سفن الشحن الصينية تتوقف عن الإبحار للموانئ الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 مايو 2025 02:16 مساءً - سي إن إن_ توقفت سفن الشحن الصينية خلال الساعات الاثني عشر الماضية عن حمل البضائع إلى مينائي الساحل الغربي الرئيسيين، لأول مرة منذ جائحة كورونا، وفقاً لتصريحات مسؤولي موانئ الساحل الغربي لشبكة CNN.

وقبل 6 أيام، كان من المقرر أن تغادر 41 سفينة الصين إلى مجمع خليج سان بيدرو، الذي يضم ميناء لوس أنجلوس وميناء لونج بيتش في كاليفورنيا، ويوم الجمعة، بلغ عدد السفن صفراً.

قال ماريو كورديرو، الرئيس التنفيذي لميناء لونج بيتش: «هذا مدعاة للقلق، إذ نشهد الآن أرقاماً تفوق ما شهدناه خلال الجائحة من تراجع عدد السفن والإلغاءات».

وفرضت الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية ضخمة على معظم الواردات الصينية الشهر الماضي.

وقد أدى ذلك إلى انخفاض عدد السفن في البحر التي تحمل بضائع أقل إلى الموانئ الأمريكية.

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وبالنسبة للعديد من الشركات، أصبح التعامل مع الصين، إحدى أهم شركاء أمريكا التجاريين، مكلفاً للغاية.

لا يشعر المسؤولون بالقلق فقط إزاء قلة السفن التي تغادر الصين، بل إزاء سرعة انخفاض هذا العدد.

ويشهد أكثر الموانئ ازدحاماً في البلاد، لونج بيتش، انخفاضاً حاداً في حجم البضائع، بنسبة 35-40 بالمئة مقارنةً بحجم البضائع الاعتيادي.

كما شهد ميناء لوس أنجلوس انخفاضاً بنسبة 31 بالمئة في حجم البضائع هذا الأسبوع، ويستعد ميناء نيويورك وجيرسي أيضاً لمواجهة التباطؤ في حجم البضائع المستلمة.