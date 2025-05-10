نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة.. لإنجاح… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 10 مايو 2025 01:12 مساءً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، دعم ومساندة استثنائية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتسهيلات الضريبية، مشددا على التطبيق الدقيق لما أعلنته وزارة المالية ومتابعة مستمرة لاستعادة ثقة الممولين.

وقال وزير المالية: إن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» بحوافز استثنائية، وأن هناك إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية.

وأضاف: سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات، كما أن المراكز هدفها تذليل أى عقبات أولًا بأول، توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل «نقطة ومن أول السطر».

وقدم دوت الخليج في ملحق خاص 14 صفحة، كل التفاصيل الخاصة بالتسهيلات الضريبية، في ظل دعم ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتيسيرات الضريبية.

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وفيما يلي أبرز تصريحات وزير المالية بشأن التسهيلات الضريبية:

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خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأي المسبق»

يحق لصغار الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويًا في كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة

عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين

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فخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبي