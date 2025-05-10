وزير السياحة يتابع تطوير منظومة التشغيل التجريبي للخدمات…

دبي - احمد فتحي في السبت 10 مايو 2025 11:15 صباحاً - في إطار المتابعة المستمرة لتطوير وتحسين التجربة السياحية بمنطقة أهرامات الجيزة، عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً، بمقر المتحف المصري الكبير، لمتابعة مستجدات التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات السياحية بالمنطقة، والذي بدأ في 8 أبريل الماضي، ويجري تنفيذه من قِبل شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة التشغيل التجريبي للخدمات السياحية بالمنطقة، بما يعزز من جودة تجربة الزائرين ويجعلها أكثر جذباً وتنظيماً، مع مراعاة سلاسة الحركة واحترام الطبيعة الأثرية الفريدة للموقع.

كما تم استعراض أبرز الدروس المستفادة منذ بدء التشغيل التجريبي، والوقوف على التحديات التي ظهرت خلال التطبيق، مع طرح حلول عملية لتجاوزها بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.

ووجه الوزير بأهمية استمرار التنسيق الكامل بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، ونقابة المرشدين السياحيين، والمجلس الأعلى للآثار، من خلال عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأكد على تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقاً لنجاح التشغيل التجريبي بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تليق بقيمة المنطقة الأثرية ومكانتها العالمية.

وتواصل الوزارة متابعة أعمال التشغيل التجريبي ميدانياً، من خلال التواجد المستمر لمفتشي منطقة أهرامات الجيزة في المواقع الأثرية ومحطات وقوف الحافلات، لضمان انتظام حركة النقل وتنظيم عملية الدخول والخروج وفق المسارات المحددة.