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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على البضائع الصينية يبدو… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 10 مايو 2025 10:14 صباحاً - سي إن بي سي_ قال الرئيس دونالد ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، إن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على البضائع الصينية “يبدو قرارًا صائبًا”، وذلك قبيل محادثات تجارية مهمة في نهاية هذا الأسبوع.
وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: “فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين يبدو قرارًا صائبًا! القرار يعود إلى سكوت بي”. ويُعدّ وزير الخزانة سكوت بيسنت أحد المسؤولين الأمريكيين الذين سيتحدثون مع نظرائهم الصينيين في اجتماع يُعقد في سويسرا.
وستمثّل رسوم بنسبة 80% تخفيضًا حادًا عن الرسوم الجمركية البالغة 145%، المفروضة حاليًا على العديد من البضائع الصينية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن اعتبار هذا الرقم عائقًا أمام التجارة، إذ إنه أعلى بكثير من الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10%، وفقًا لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي أُعلن عنها يوم الخميس.
تُعتبر الصين العقبة الرئيسية أمام جهود ترامب لإحداث تغييرات في بيئة التجارة العالمية. وبينما شهدت العديد من الدول الكبرى الأخرى تعليقًا جزئيًا للرسوم الجمركية التي أُعلنت في 9 أبريل، استمرت التوترات بين البيت الأبيض وبكين حتى فرض البلدان رسومًا جمركية تزيد على 100% على البضائع.
وتُعدّ الصين من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. ففي عام 2024، صدّرت الولايات المتحدة بضائع إلى الصين بقيمة 143.5 مليار دولار، بينما استوردت منها ما قيمته 438.9 مليار دولار، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.
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