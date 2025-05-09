نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تقفز بنحو 3% مع التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 مايو 2025 06:14 مساءً - سي إن بي سي_ قفزت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بنحو 3%، بدعم من التفاؤل بحدوث انفراجة في المفاوضات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب إعلان أبرز تفاصيل أول اتفاق تجاري لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد الرسوم الجمركية، والذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.81% إلى 62.84 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.84 دولار أو 3.17% لتسجل عند التسوية 59.91 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

منذ ساعات قليلة، عقد ترامب مؤتمراً صحفياً من أجل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي سيبقي معدل الرسوم التجارية الأميركية على المملكة المتحدة عند 10%، بينما ستخفض الأخيرة الحواجز غير الجمركية، وستسرّع تدفق البضائع الأميركية إلى الأسواق.

وجاء ذلك قبل يومين من الاجتماع المرتقب بين وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وكبير المسؤولين الاقتصاديين الصينيين، والذي سيعقد في العاشر من مايو في سويسرا لإجراء مفاوضات بشأن الحرب التجارية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.

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وقال المحلل لدى SEB، أولي هفالبي، إن التفاؤل إزاء هذه المفاوضات وفر دعماً للسوق.

ويتزامن ذلك مع تحذير من محللين من أن التقلبات الأحدث في سوق النفط الناتجة عن التعرفات الجمركية لم تنته بعد.

وقال رئيس شركة Ritterbusch and Associates الأميركية لاستشارات الطاقة، جيم ريتربوش، في مذكرة “حلت مكان علاوة المخاطر العالمية التي كانت تدفع أسعار النفط صعوداً وهبوطاً خلال العامين الماضيين علاوة رسوم جمركية ستتذبذب هي الأخرى تبعا لأهم الأنباء عن إدارة ترامب”.

في غضون ذلك، سترفع مجموعة أوبك+، التي تشمل منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول وحلفاء آخرين على رأسهم روسيا، إنتاجها المقرر لشهر يونيو بشكل أكبر من المتقق عليه سابقاً للشهر الثاني على التوالي، مما يرفع الضغط على الأسعار.

من جانبهم، خفض محللون من Citi Research توقعاتهم لأسعار خام برنت على مدى ثلاثة أشهر إلى 55 دولاراً للبرميل مقابل 60 دولاراً في التوقعات السابقة، لكن المحللين حافظوا على توقعاتهم بعيدة المدى للخام عند 60 دولاراً للبرميل لهذا العام.

وقال المحللون إن التوصل لاتفاق بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني بين واشنطن وطهران قد يتسبب في المزيد من التراجع لأسعار برنت إلى نحو 50 دولاراً للبرميل بسبب الارتفاع المتوقع في الإمدادات بالسوق، لكن عدم التوصل لاتفاق قد يؤدي في المقابل إلى زيادة الأسعار لما يتجاوز 70 دولاراً للبرميل.