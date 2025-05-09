نعرض لكم الان تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 مايو 2025 02:12 مساءً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاقٍ تجاري مُهم مع المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تزيد من إمكانية وصول لحوم البقر والإيثانول.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة ستخفض الحواجز غير الجمركية، وستُسرّع مرور البضائع الأمريكية عبر الجمارك.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لن يكون هناك أي بيروقراطية، وإن الأمور ستسير بسرعة في كلا الاتجاهين، موضحاً أنه سيتم نشر التفاصيل النهائية بشأن الاتفاقية خلال أسابيع.

وذكر أن الاتفاق مع المملكة المتحدة هو الأول الذي يتم الإعلان عنه للولايات المتحدة، وأن هناك عدة اتفاقات تجارية أخرى بلغت مراحل جدية من التفاوض.

وقال: “سنحصل على وصول جديد لأسواق لمنتجات الكيماويات والآلات الأمريكية”، وأردف قائلاً: “الاتفاق يتضمن خططاً لجعل المملكة المتحدة منسجمة اقتصادياً مع الولايات المتحدة”.

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وذكر ترامب أنه من خلال الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة، ستجمع الولايات المتحدة ستة مليارات دولار من الإيرادات الخارجية من رسوم جمركية بنسبة 10%، وبالإضافة إلى توفير فرص تصدير جديدة بقيمة خمسة مليارات دولار.

وأشار إلى أن الاتفاق التجاري الأمريكي البريطاني سيؤدي إلى إنشاء منطقة تجارية للألمنيوم والصلب، وسلسلة إمداد دوائية آمنة.

وقال ترامب: “هذه صفقة حاسمة، ويمكن تطويرها، مع مرور الوقت، سيتم إدخال تغييرات على الصفقة، ونحن مرنون”.

ترامب قريبون من صفقات أخرى

وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة “قريبة جداً” من إبرام المزيد من الصفقات، معلناً اعتزامه عقد صفقة مع أوروبا.

ذكر ترامب أنه سيجري نقاشاً حول فرض الرسوم الجمركية على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.

المفاوضات مع الصين

وعلى هامش المؤتمر، قال ترامب رداً على سؤال بشأن إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين: “يمكن حدوث ذلك”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أتوقع لقاءً ودياً مع الصين … وأرغب في رؤية استعداد من جانب الصين”، مشيراً إلى أن الاجتماع المرتقب مع الصين سيكون مثيراً للاهتمام.

وقال ترامب إنه قد يقابل الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد المحادثات التجارية بين البلدين في نهاية الأسبوع

وأضاف ترامب: “الرسوم الجمركية على الصين لا يمكن أن تتجاوز 145%، ونحن نعلم أنها ستنخفض قريباً”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى خفض الرسوم الجمركية على سيارات رولز رويس من 25% إلى 10%.

ووصف الرئيس الأمريكي المحادثات المرتقبة مع بكين بأنها ستكون “جوهرية”، وقال: “الصين تريد القيام بشيء ما”.

وأضاف ترامب: “نريد المنافسة في الصين”. “نريد من الصين السماح لشركاتنا بالدخول”.

وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستحوذ على حصة كبيرة من سوق صناعة الرقائق.

الـ 10% الرسوم لن تتضمنها كل الاتفاقيات

وعن الاتفاق مع بريطانيا على نسبة 10% رسوماً جمركية، أشار ترامب إلى أن ذلك لا يمثل نموذجاً للصفقات التجارية المستقبلية الأخرى، مشيراً إلى أنه سيكون الحد الأدنى وأنه يتوقع أن تكون هناك اتفاقيات تنص على معدلات أعلى.

وذكر ترامب أنه لن يُبرم صفقة تجارية مماثلة بشأن السيارات.

خفض الفائدة

وعن خفض الفائدة في عدد من دول العالم وتثبيتها في الولايات المتحدة، قال ترامب، منتقداً رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول: “خفض بنك إنكلترا، خفض الصين، الجميع يخفضون باستثناء باول”. “باول ربما لا يُعجب بي”.

وقال الرئيس الأمريكي إن تخفيضات معدلات الفائدة ستكون مثل “وقود الطائرات”.

وأكد ترامب أنه غير قلق بشأن أي اعتماد للمملكة المتحدة على الصين.

نظام مراقبة جديد للحركة الجوية

في سياق آخر، قال ترامب إنه سيتحدث خلال وقت قريب مع رؤساء شركات الطيران، مع الاستعداد لشراء نظام مراقبة حركة جوية جديد كلياَ.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “سنطرح مناقصة قريباً جداً … سيغطي نظام مراقبة الحركة الجوية العالم أجمع”.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال ترامب في تحذير مبطن: “أحاول التعامل مع إيران دون التورط في قصف”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيزور اسكتلندا في وقت لاحق هذا العام.

وزير التجارة: بريطانيا ستشتري طائرات من بوينغ بقيمة 10 مليارات دولار

من جانبه، وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، خلال المؤتمر الصحفي، إن الصفقة تضيف خمسة مليارات دولار من الفرص للمصدرين الأمريكيين، وأن التعريفة الجمركية الأمريكية بنسبة 10% ستظل سارية.

وذكر لوتنيك أن تأميم الحكومة البريطانية لشركة بريتش ستيل يعتبر كجزء من هذه الصفقة، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة ستعلن عن شراء طائرات بوينغ بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال وزير التجارة الأمريكي: “سمحنا بدخول محركات رولز رويس وقطع غيار الطائرات دون رسوم جمركية”.

ستارمر: الاتفاق سيعزز التجارة وسيخلق فرص عمل

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، إن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة يعد “تكريماً للعلاقات الأمريكية البريطانية التاريخية”، مشيراً إلى أن الاتفاق سيعزز التجارة وسيخلق فرص عمل.

وأضاف أن تعزيز التجارة والاقتصاد يقوي العلاقات الأمريكية البريطانية، وأن الاتفاق يمثل “منصة رائعة، خاصة في الجانب التكنولوجي”.

وذكر ستارمر أن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة يفي بوعوده بحماية شركات صناعة السيارات البريطانية وقطاع الصلب.

وقال إن جميع تخفيضات الرسوم الجمركية، كجزء من الاتفاق الاقتصادي مع الولايات المتحدة، “ستدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن”

وأضاف ستارمر: “نرسل رسالة للعالم: بريطانيا مفتوحة للأعمال”.

خفض الرسوم على السيارات وإلغاء رسوم الألمنيوم والصلب

وعن بعض تفاصيل الاتفاقية، قالت الحكومة البريطانية إنه سيتم تخفيض الرسوم الجمركية الأميريكية على السيارات فوراً من 27.5%، مع خفض رسوم الصلب والألمنيوم إلى الصفر.

وأضافت أن الاتفاقية تتيح للمزارعين البريطانيين وصولاً غير مسبوق إلى السوق الأمريكي مع الحفاظ على حماية معايير الغذاء.

“توصلنا إلى اتفاق جديد بشأن الوصول المتبادل للأسواق في قطاع لحوم الأبقار، مع منح المزارعين البريطانيين حصة معفاة من الرسوم الجمركية تبلغ 13 ألف طن متري”، بحسب حكومة المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة: “سنزيل أيضاً الرسوم الجمركية على الإيثانول القادم من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة إلى الصفر”، مشيرة إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية ستبقى دون تغيير كجزء من الاتفاقية التجارية.

كما اتفق الجانبان على العمل على اتفاقية تجارة رقمية ستُلغي الإجراءات الورقية للشركات البريطانية التي تسعى إلى التصدير إلى الولايات المتحدة، وفقا للحكومة البريطانية.

وقالت حكومة المملكة المتحدة: “سيستمر العمل على القطاعات المتبقية، مثل الأدوية، والتعريفات الجمركية المتبادلة المتبقية” من أجل التوصل إلى اتفاقات تتعلق بها.

ووافقت الولايات المتحدة على أن تحصل المملكة المتحدة على معاملة تفضيلية في أي رسوم جمركية إضافية تُفرض ضمن تحقيقات المادة 232، بحسب ما ذكرته الحكومة البريطانية.