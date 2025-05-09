داليا غنيم: ريادة الأعمال أصبحت ضرورة في ظل الأزمات…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 مايو 2025 02:12 مساءً - سمر السيد وفاطمة أبو زيد_ قالت داليا غنيم، رائدة الأعمال، إن قطاع ريادة الأعمال أصبح يشكل أهمية متزايدة في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم خلال الفترة الراهنة.

وأضافت غنيم خلال مشاركتها في قمة ريادة الأعمال Riseup Summit التي انطلقت فعالياتها بالمتحف المصري الكبير مساء اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية دشنت لجنة وزارية لريادة الأعمال، معتبرة إياها خطوة إيجابية للمساعدة في مواجهة تحديات الشركات الناشئة.

وأوضحت أن هناك أربعة محاور رئيسة يجري العمل عليها لتطوير منظومة ريادة الأعمال، وتشمل تلك المحاور معالجة التحديات الإدارية، وتوفير التمويل، وسن التشريعات، والتكامل بين الجهات المعنية.