نائب وزير المالية: 20 نوعا من التسهيلات لتعزيز بيئة ريادة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 مايو 2025 01:15 مساءً - سمر السيد وفاطمة أبو زيد_ أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أهمية دعم شركات ريادة الأعمال، ومساعدة الحكومة لها لمواجهة أية تحديات .

وأضاف أنه تم الاتفاق داخل المجموعة الوزارية على تقديم 20 نوعًا من التسهيلات، تركز بشكل أساسي على دعم مشروعات ريادة الأعمال.

وتابع في كلمته خلال فعاليات قمة ريادة الأعمال Riseup summit، التي يستضيف المتحف المصري الكبير فعالياتها في الفترة ما بين 8 إلى 10 مايو الجاري، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الوزراء بالحكومة، وعلى رأسهم وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، من أجل تحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال.

وأشار الكيلاني إلى أن هناك تحديات اقتصادية حقيقية، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، و البيروقراطية الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص، وهو ما تعمل الحكومة حاليًا على معالجته في الفترة الراهنة.

وأوضح أنه تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لحل مشكلات تسجيل المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى تسوية الأمور المتعلقة بالخطابات الضريبية.

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وأعلن عن عدد من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية، منها الإعفاء من الأرباح الرأسمالية، مع فرض نسبة موحدة تبلغ 1.5% على حجم أعمال ريادة الأعمال، إلى جانب اشتراط الالتزام بنظام الفاتورة والإيصال الإلكتروني للحصول على هذه المزايا.

وأكد أن كافة أشكال الدعم الفني سيتم تقديمها للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابًا على نتائج الاستثمار في الفترة المقبلة.