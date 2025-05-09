نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس هيئة الاستثمار: نسعى لتمكين الشركات الناشئة المصرية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 مايو 2025 01:15 مساءً - سمر السيد وفاطمة أبو زيد_ قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتعاون حاليًا مع دول الاتحاد الأفريقي بهدف تمكين شركات ريادة الأعمال المصرية من الدخول وتنفيذ المشروعات في الأسواق الأفريقية، وفي الوقت نفسه جذب الاستثمارات الأفريقية للسوق المحلية.

وأضاف هيبة، في كلمته خلال فعاليات قمة ريادة الأعمال Riseup Summit التي انطلقت فعالياتها اليوم بالمتحف المصري الكبير، أن هناك فرصًا واعدة للشركات المصرية للمشاركة في مسابقات دولية، منها مسابقة تنظمها سنويًا مدينة طوكيو باليابان، والتي تطرح تحديات محددة وتستهدف جذب أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير حلول لها.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار إلى أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية في اليابان ومنطقة آسيا عمومًا.

وتابع هيبة أن هيئة الاستثمار تعمل أيضًا على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تشجيع التبادل الاستثماري بين البلدين، موضحًا أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية لمصر.

وأوضح أن الهيئة حددت مجموعة من التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، وتعمل على معالجتها تدريجيًا، لافتًا إلى وجود تعديلات كبيرة في اللوائح المنظمة لعمل هيئة الرقابة المالية، بما يسهم في تسهيل عمليات التمويل.

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وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد قانون جديد وصفه بـ”المهم جدًا”، يهدف إلى تسهيل تأسيس صناديق استثمار داخل مصر، بما يتيح لها الاستثمار داخل البلاد وخارجها، مما يعزز من قدرات مصر التنافسية في هذا المجال.

وكشف هيبة أن الهيئة أتاحت فرصًا جديدة للاستثمار في المناطق الحرة، والتي تشمل الأنشطة الصناعية والخدمية، مؤكدًا أن هناك فرصة قوية لدخول شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات إلى هذه المناطق للاستفادة من مزاياها.

وذكر أن هيئة الاستثمار قررت تخصيص ثلاثة مبانٍ مملوكة لها داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر لدعم الشركات الناشئة، بشرط أن تكون لديها خطة لتصدير خدماتها إلى الخارج.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن هذه الشركات ستتمكن من العمل من داخل المنطقة الحرة، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقدمة، في خطوة تهدف إلى دعم رواد الأعمال وتيسير توسعهم في الأسواق الإقليمية والعالمية.