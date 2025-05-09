رئيس مصلحة الضرائب: 1.5 مليار وثيقة إلكترونية في المنظومة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 9 مايو 2025 01:08 صباحاً - سمر السيد وفاطمة أبو زيد_ قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب ، إن الحكومة تعول على مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لدعم الاقتصاد، مضيفة أن المصلحة مسجل بها ما يزيد على 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حاليا.

وأضافت عبدالعال في كلمتها خلال فعاليات قمة ريادة الأعمالRiseup summit، التي انطلقت فعالياتها مساء اليوم بالمتحف المصري الكبير، أن منظومة الايصال الإلكتروني حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتابعت أن المصلحة تنفذ العديد من الإجراءات المحفزة للأعمال في الوقت الحالي بينها ميكنة إجراءات العمل الضريبي لتسهيل وتبسيط الإجراءات.

وأكدت أن هناك توجه كامل لدى كافة القطاعات الحكومية في الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ولفتت إلى أن المصلحة تسير مع التوجه الحكومي بإزالة التحديات الضريبية التي تواجه المنظومة بشكل عام سواء الممولين أو المشروعات.

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ولفتت إلى أن السياسات الضريبة في مصر ثابتة، وتابعت أنه رغم هذه النجاحات التي تحققت في المنظومة كانت هناك تحديات ومنها تسوية النزاعات الضريبية، واستهداف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت إلى أنه منذ إعلان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن التسهيلات الضريبية للمشروعات في شهر يوليو 2024 بدأت إجراءات الحزمة الاولي منها.