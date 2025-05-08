إيني الإيطالية تخطط للتوسع بمشروعات إنتاج الغاز في ليبيا

دبي - احمد فتحي في الخميس 8 مايو 2025 10:11 مساءً - العربية.نت_ تنفذ شركة “إيني” الإيطالية 3 مشروعات لإنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا، كما تخطط للتوسع في مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

واعتمدت الحكومة الليبية 3 مشروعات لشركة “إيني” منذ عام 2023، منها مشروع الضغط في حقل صبراتة المتوقع استكماله بنهاية العام الحالي، ومشروع الاستفادة من غاز حقل البوري المقرر تشغيله في عام 2026، بالإضافة إلى البنى التحتية في حقل بحر السلام، حيث بدأت أعمال الحفر في أبريل الماضي.

وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، لمتابعة سير المشاريع الاستراتيجية التي تنفّذها الشركة في قطاع الغاز والطاقة بليبيا، بحضور وزير النفط والغاز المكلّف، خليفة عبدالصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، وفق وكالة الأنباء الليبية.

وناقش اللقاء أنشطة الاستكشاف الجارية، والفرص المستقبلية المطروحة في جولة التراخيص الجديدة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في رفع إنتاج الغاز، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وتبادل التكنولوجيا.

وتعمل شركة “إيني” الإيطالية في ليبيا منذ عام 1959، عبر شراكتها مع المؤسسة الوطنية للنفط من خلال شركة مليتة للنفط والغاز، وتُعد أكبر منتج دولي للغاز في ليبيا، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 176 ألف برميل من المكافئ النفطي في عام 2024.