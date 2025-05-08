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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية:تسجيل الشركات الناشئة يحقق قفزة غير مسبوقة تفوق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 مايو 2025 10:11 مساءً - سمر السيد وفاطمة أبو زيد_ قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن عدد الشركات الناشئة المسجلة لدى الوزارة في المنظومة الضريبية الخاصة بهذه الشركات حققت نتائج مذهلة فاقت كل التوقعات.
وأضاف في كلمته بقمة ريادة الأعمال Riseup Summit التي انطلقت فعالياتها اليوم في المتحف المصري الكبير، أن هذه الأرقام التي تحققت أشاد بها وزير المالية أحمد كوجك، والعاملين بالوزارة.
وقال:”وزير المالية يشعر بالسعادة، وكذلك كل العاملين بالوزارة لاسيما مع الزيادة المستمرة لهذه الأرقام “.
وتابع أن الحكومة لديها ثقة أن كافة الشركات الناشئة ورائدي الأعمال يحتاجون الشراكة والتعاون، بهدف تعزيز وتيرة عملهم، كما توفر الوزارة كافة الدعم الفني لمساعدة هذه الكيانات على النمو.
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