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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار النفط وسط غموض في محادثات التجارة بين أمريكا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 8 مايو 2025 10:11 مساءً - سي إن بي سي_ استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تراجعها بأكثر من دولار في الجلسة السابقة، وسط تأثر معنويات المستثمرين بحالة من الغموض تحيط بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
بحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الآجلة لخام برنت، لتستقر عند 61.12 دولارًا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، ليصل إلى 58.12 دولارًا للبرميل.
كان الخامان قد تراجعا بنسبة 1.7% أمس الأربعاء، بعدما شكك المستثمرون في إمكانية تحقيق تقدم ملموس في المحادثات التجارية المقبلة.
من المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مع كبير المسؤولين الاقتصاديين الصينيين في 10 مايو بسويسرا، لإجراء مفاوضات بشأن الحرب التجارية التي تهز الاقتصاد العالمي.
ويُرجَّح أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم إلى تباطؤ في نمو استهلاك النفط الخام.
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وقبل يوم واحد، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن الصين هي من بادرت بمحادثات التجارة، مضيفًا أنه غير مستعد لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية كوسيلة لتشجيع بكين على التفاوض.
من جانبه، قال بيسنت إن المحادثات المقبلة “مجرد بداية” وليست مفاوضات من المتوقع أن تُحرز تقدمًا.
في السياق ذاته، زاد ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من المخاوف حيال ضعف الطلب، مما أثار قلق المحللين من احتمال عدم زيادة الاستهلاك مع اقتراب موسم الطلب الصيفي في البلاد.
في الوقت نفسه، تستعد منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون باسم “أوبك+”، لزيادة إنتاج النفط، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغط على الأسعار.
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